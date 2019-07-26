«Оппозиция» имитирует предвыборный процесс для дискредитации власти. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Писатель и общественный деятель Николай Стариков поделился мнением о выборах в России и на Украине, рассказал о бюрократии, которая помогает как действующим властям, так и «оппозиции, а также призвал менять избирательную систему.

— На Украине прошли досрочные парламентские выборы. Что можно сказать об их результатах?

— Увы, в Раде не будет ни одной партии, предлагающей реальное решение существующих проблем. Нет ни одной политической силы, выступающей за воссоединение с Россией, а это, на мой взгляд, единственный барьер на пути той войны, которую готовит Запад, используя Украину как инструмент против нашей страны. Давайте же вспомним, кто в итоге прошел в Раду. На первом месте (почти 44% голосов) партия Зеленского «Слуга народа», очередная политтехнология, название не только политической силы, но и сериала (не будем считать это случайным совпадением). Второе место у «Оппозиционной платформы — За жизнь» во главе с Медведчуком. Ее принято считать пророссийской, хотя недавно в фильме Оливера Стоуна Медведчук назвал независимость Украины с 1991 года верным путем, но с плохим управлением. А вот разрыв народа на части — это правильно…

Мне кажется, оппозиционность этой партии исчерпывается ее названием. Третье и четвертое места заняли партии Порошенко и Тимошенко — мастодонты политического поля. А вот на пятом вновь политтехнология «Голос» Вакарчука (партия имени его музыкального амплуа). Что касается Анатолия Шария, результаты его партии показывают: Интернет — это, конечно, большая сила, но Госдеп — куда сильнее. К тому же, Шарий, на выборах забрал себе часть потенциальной аудитории у Медведчука, так что протестный (я бы даже сказал, здравомыслящий) электорат Украины «размазался» по нескольким политпроектам. Сюда же относится и так называемый «Оппозиционный блок». Получается, победили политтехнологии, а избирателям просто задурили головы. Как итог: нет ни одной партии, реально выступающей за прекращение войны в Донбассе, а Рада сформирована так, что ею удобно управлять.

— Есть ли серьезные отличия между избирательными законами в России и на Украине?

— В России госпомощь из бюджета получают партии, прошедшие в Госдуму. Исчисляется эта помощь миллиардами рублей. На Украине ситуация иная: там бюджетные деньги выделяют не только партиям, набравшим 5% для попадания в парламент, но и партиям с результатом свыше 2%. Это значит, что тот же Шарий, забравший часть аудитории Медведчука, получит компенсацию из украинского бюджета, хотя в Раду не попадет. Это касается и «Оппозиционного блока». То есть мы видим, что украинское законодательство стимулирует участие большого количества небольших политических сил, которые «размазывают» электорат и финансируются государством. В данной сфере это и есть основное отличие между Украиной и РФ.

— В России большой резонанс вызвали истории с подписями за выдвижение различных кандидатов в депутаты. Мы видим огромное количество нарушений. Как вы оцениваете эту подписную систему? Нуждается ли она в корректировке?

— Действительно, эта система очень сложна и крайне бюрократизирована. Но не для четырех политических сил из парламента — они не собирают подписи ни в одной избирательной кампании. Этим занимаются все другие партии и самовыдвиженцы. Но отмечу, подпись — это не просто автограф от какого-то человека. Сборщик подписей должен еще и попросить у него паспортные данные. Согласитесь, люди опасаются, особенно когда по ТВ ежедневно говорится о мошенничестве. Но даже это не основная проблема.

Форма заполнения настолько сложна, что выборы превращаются в некий «всероссийский диктант», соревнование в чистописании и оформлении документов, а не в соревнование идей (как на самом деле должно быть). Например, если подпись вылезла за квадратик листа, ее признают недействительной. Наиболее вопиющий случай произошел в Севастополе, где из-за подписей снимаются партии «Великое Отечество» и «Дело», а дальше вообще чудеса: у партий «Родина», «Зеленые» и некоторых независимых кандидатов (среди них известный политолог Руслан Осташко), все 100% подписей признаны недействительными.

В их листах не оказалось дня рождения сборщиков. Подобная система выгодна в основном «Единой России» — она таким образом зачищает поле от конкурентов. С другой стороны, система позволяет так называемым оппозиционерам имитировать предвыборный процесс для дискредитации государства. Они делают вид, что идут на выборы и собирают подписи, оформленные черт знает как, а затем давят на избирком массовыми митингами. Так называемой оппозиции нужен повод для дискредитации власти, а действующая система дает им такую возможность. Я призываю к изменению российского законодательства.

— В этом году в Петербурге пройдут муниципальные и губернаторские выборы. Николай Викторович, а как на этом поприще дела у вас и ваших коллег? Что нас ждет в сентябре?

— От теории перейдем к практике. В 2016 году партия «Великое Отечество» собрала 200 тыс. подписей в Госдуму, и мы были единственными, кто это сделал. Но тогда мы были сняты из-за все того же брака подписей. Сейчас на муниципальных выборах в Петербурге мы создали платформу ГОЛ — государство, общество, люди. Около 90 наших коллег сдали документы в избирком, из них 50 зарегистрировались кандидатами, но примерно 25 человек получили отказы. Остальные документы рассматриваются.

Однако нам нужна великая Россия, а отнюдь не «великие потрясения». Поэтому в случае отказа мы пишем жалобы и подаем в суд, используя законные рычаги. А вот организаторы беспорядков лишь делают красивую картинку для западных СМИ и рассказывают о «кровавом режиме». Мы осознаем несовершенство сегодняшней системы, поэтому должны говорить и требовать изменений, чтобы ни «Единая Россия», ни так называемая оппозиция не получали преференций. Вместе с этим надо отказаться от муниципального фильтра на губернаторских выборах, да что там, надо отказаться от самой идеи выборности губернаторов, пусть их назначает выбранный президент. Именно так нужно плавно корректировать избирательную систему, чтобы государство стало сильнее и устойчивее.