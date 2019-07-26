Эксперт назвал голодовку Соболь «прекрасной актерской работой»

Москва, 25 июля. Юрист «ФБК» Любовь Соболь сорвала заседание Московской городской избирательной комиссии.

После начала заседания Мосгоризбиркома, Соболь обратилась к главе комиссии Валентину Горбунову. Юрист «ФБК» потребовала в «кратчайшие сроки» рассмотреть результаты независимой экспертизы, а также немедленно зарегистрировать ее кандидатом на выборах в Мосгордуму. При этом в ходе заседания Соболь несколько раз перебивала председателя, а также позволяла себе грубые высказывания в адрес членов комиссии. В конечном итоге сотрудники Мосгоризбиркома вызвали полицию, чтобы утихомирить скандалистку Соболь.

Стоит отметить, что ранее Соболь объявила «голодовку» в связи с недопуском на выборы в Мосгордуму. При этом юрист «ФБК» при каждом удобном случае напоминает о своей «голодовке», в результате чего эта история начала приобретать очертания самого настоящего спектакля.

По мнению общественного деятеля Эрнеста Макаренко, «голодовка» Соболь является «театральной постановкой» с участием одного актера. При этом Макаренко выразил сомнение в том, что Соболь действительно отказывается от пищи на протяжении последних 12 дней, о чем она сегодня напомнила поклонникам «своего творчества», передает Nation News.

«Мне кажется, что это прекрасная актерская работа. Судя по тому, сколько дней она якобы голодает, она бы не могла уже так ярко и эмоционально выступать. Я, конечно, не медик, но полагаю, что прошло достаточно дней, чтобы голодающий уже просто лежал без сил или даже попал в больницу», — отметил Макаренко.

Он также добавил, что все «кандидаты из команды Навального» требуют законности, однако сами считают, что они могут не выполнять эти законы. Макаренко напомнил, что «независимые кандидаты» не смогли собрать подписи избирателей, однако продолжают требовать, чтобы их зарегистрировали.

«У них беспредел во всем, начиная с незаконных митингов. Если вы уж хотите заявить свои требования, то делайте это строго с соблюдением законодательства. Нужно понимать, что во время митинга должны учитываться права всех москвичей, а не только оппозиции. А им плевать на это», — отметил Макаренко.

Напомним, 14 июля Мосизбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Причиной отказа стало большое количество брака в подписных листах в поддержку кандидатуры Соболь. Мосизбирком обнаружил 14,67% недействительных подписей в подписных листах в поддержку Соболь, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%. Позднее Соболь назвала решение комиссии несправедливым, а также объявила о начале «голодовки».

При этом все «кандидаты из команды Навального» были пойманы на фальсификации подписных листов. Так, в конце июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», где подделывались подписные листов в поддержку Любови Соболь и Ильи Яшина. Позднее специалисты Мосизбиркома и МВД РФ обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других так называемых «независимых кандидатов».