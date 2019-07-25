Автомобили иностранцев в России будут задерживать за нарушения

Грузовые автомобили, которые принадлежат гражданам иностранных государств, планируют начать задерживать. В настоящий момент Минтранс РФ готовит законопроект, согласно которому Ространснадзор сможет заниматься данной функцией. Итоговый доклад с таким предложением находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

В частности, речь идет «о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

«В части возложения на Ространснадзор полномочий по задержанию транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, при выявлении нарушений законодательства», — говорится в документе.

По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Армена Оганесяна, это хорошая мера. Однако главное, чтобы сотрудники правоохранительных органов не злоупотребляли полномочиями в данном случае.

Ранее в России предлагали создать общенациональный реестр перевозчиков. Эксперты тогда отмечали, что назрела необходимость ввести карточки доступа к перевозкам по стране. Она бы исключила коррупционную составляющую непосредственно на дорогах — с точки зрения проверки сотрудниками Ространснадзора или ГИБДД легальности данного перевозчика.

На днях стало известно о том, что в правительстве РФ подготовлен проект закона о либерализации ОСАГО. Документ поступит на рассмотрение правительства. По проекту закона, в систему расчета стоимости ОСАГО будут внесены изменения. Исключается коэффициент мощности. Появляется возможность введения нового коэффициента — зависимости от числа нарушений ПДД, а также учета вреда жизни и здоровью, который позволит страховщикам увеличивать страховую сумму от 500 тысяч до 2 млн рублей.