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Чаплин прокомментировал госпитализацию протоиерея Димитрия Смирнова

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Чаплин рассказал, как отца Димитрия затравили до реанимации

Известный православный священник Всеволод Чаплин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что протоиерей Димитрий Смирнов мог попасть в реанимацию из-за травли, которую устроили его недоброжелатели. 

«Я хорошо помню, как некоторые церковные криптолиберальные чиновники регулярно пеняли отцу Димитрию за его яркие высказывания», — сказал отец Всеволод. 

По его словам, известный православный спикер действительно говорил вещи, которые современному человеку зачастую слышать неприятно. 

«Но я считаю, что слышать их надо. И кто же, как не священник, должен говорить их. Именно так и должен поступать пастырь. Христос тоже говорил вещи, которые были неприятны окружающим, за что его пытались побить камнями. Слово правды всегда кому-то неприятно, даже если оно произносится с любовью. А отец Димитрий как раз проповедует с любовью. Он человек в высшей степени интеллигентный. А вот обвиняют его в мракобесии нередко люди, не отягощенные интеллектуальным багажом», — рассказал собеседник ФАН.  

Чаплин рассказал, как отца Димитрия затравили до реанимации

С некоторыми высказываниями о. Димитрия можно поспорить, считает священник. 

«Его яркие высказывания — повод для общественной дискуссии. Но вместо нее зачастую происходит самая настоящая травля. Без всяких аргументов священника пытались и пытаются лишить права на публичные высказывания. Идут различные доносы церковному начальству. Я сам в полной мере все это испытал на себе. Классические русские либералы, в том числе в церковной среде, искусней в доносах, чем в честных спорах», — поделился о. Всеволод. 

Священник затруднился назвать причину госпитализации о. Димитрия. 

«Я не врач, не могу судить, что стало причиной госпитализации. У него и раньше были проблемы с сердцем. Он перенес операцию на сердце. И, конечно, постоянная травля не может не сказываться на духовном состоянии человека и его здоровье», — уверен Чаплин. 

По его словам, отец Димитрий никогда не жаловался на оскорбления и нашептывания. 

Чаплин рассказал, как отца Димитрия затравили до реанимации

«Он человек, который умеет с иронией относиться к сложностям, ему присуща и самоирония. Но как бы он ни пытался иронично относиться к шуму вокруг себя, это негативно влияло на него», — резюмировал собеседник ФАН. 

25 июля стало известно, что протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В окружении известного православного спикера опровергают информацию о том, что у него якобы произошел инсульт.

О. Димитрий Смирнов ведет активную общественную деятельность, он председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, проректор Православного Свято-Тихоновского богословского университета, декан факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.  

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