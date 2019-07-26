ОПГ Навального после провала на выборах выпрашивает у россиян донаты

Москва, 25 июля. Деньги избирателей, которые фактически вымогает протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, из-за фальсификаций не попавшая на выборы в Мосгордуму, пойдут на поддержание достаточного высокого уровня жизни сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», который намного выше, чем у тех, кто откликается на их призывы. Такое мнение выразил российский политолог, экономист Александр Дудчак.

Юриста ФБК скандалистку Соболь отказались регистрировать в качестве кандидата в Мосгордуму. Оказалось, что протеже Навального не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

После провала подписной кампании она решила не только попиариться на теме выборов, но и улучшить свое благосостояние за чужой счет. Несмотря на то, что мошенница и другие навальнисты фактически утратили поддержку со стороны россиян, кто-то все же может стать жертвой обмана и перевести заработанные средства команде скандального блогера. Сотрудники ФБК не постеснялись разместить на своем сайте призывы к донатам и ссылки для перевода денежных средств.

Дудчак отметил, что такой шаг со стороны оппозиционеров вполне закономерен, поскольку сотрудники ФБК привыкли хорошо жить и не собираются в дальнейшем отказывать себе в удовольствиях. Эксперт полагает, что переведенные навальнистам средства пойдут на их личные нужды, а вовсе не на «борьбу с режимом».

«Однако вся эта «навальщина» уже людям настолько надоела, что, в общем-то, развести «буратин» в очередной раз уже не получается, тем более народ тоже свои мозги имеет», — цитирует его «Слово и Дело».

Экономист также назвал истинные, по его мнению, цели сотрудников ФБК. Дудчак считает, что оппозиции нужны «майданы».

«Это точно не приведет к улучшению жизни и развитию государства», — заключил он.

Напомним, в начале сентября жители Москвы выберут новых депутатов в городскую думу. Всего о намерении принять участие в избирательной гонке заявили более 400 человек, но прийти к финишу первого этапа смогли только 290.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли, помимо Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Федеральное агентство новостей выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Ей вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

К примеру, на одной из московских съемных квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей», а специалисты МВД и Избиркома нашли «мертвые души» в «автографах» избирателей. В итоге навальнисты утратили возможность участвовать в следующих этапах выборов.

Стоит отметить, что скандально известный блогер Навальный, громко заявляющий о своей якобы «борьбе с коррупцией в России», далеко не один отпуск провел за границей на чужие деньги. Ранее ФАН выпустил собственное расследование, в центре которого оказался отпуск основателя ФБК в итальянском городе Сорренто. Блогер, который в социальных сетях выступает за «скромный отдых», оказался не прочь потратить миллионы рублей на тайные путешествия.