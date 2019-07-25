Зеленский рассказал «слугам народа», как они будут «менять страну»

Киев, 25 июля. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами партии «Слуга народа», которые являются кандидатами в депутаты Верховной рады.

Как передает агентство УНИАН со ссылкой на данные пресс-службы главы украинского государства, Зеленский «встретился с кандидатами в депутаты, как с теми, кто победил оппонентов в одномандатных избирательных округах, так и с избранными по партийному списку».

По информации издания «Украинская правда», продолжительность встречи составила около часа. На ней присутствовали глава офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир. Издание подчеркивает, что Зеленский рассказал членам партии, как они будут менять страну.

«Мы все пришли менять страну. Если у кого-то другая цель — можете сложить мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли», — цитирует издание слова украинского президента.

Собеседник издания также отметил, что на встрече «был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы — ни с другими людьми, ни с совестью».

«Еще были слова — «остаемся людьми», потому что нам всем потом смотреть людям в глаза», — подчеркивается в материале.

Напомним, 21 июля на Украине прошли выборы в парламент страны. По предварительным данным, лидирующие позиции у партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», кроме того, в Раду проходят партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что внеочередные парламентские выборы на Украине не соответствовали международным стандартам. Она обратила внимание на тот факт, что права проголосовать были лишены миллионы находящихся в России украинцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. По словам Матвиенко, парламентские выборы, как и президентские, «еще раз подчеркнули, что граждане Украины отвергают политику, которую проводили предшественники, наелись этой властью».