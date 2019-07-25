Поклонская рассказала, для чего Украина устраивает провокации против России

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская заявила, что лично она согласится с абсолютно любым решением, которое примет в отношении задержанных украинских моряков Владимир Путин. Она также объяснила, для чего Украина устраивает провокации против России.

Член фракции «Единой России» специально для Федерального агентства новостей прокомментировала заявление уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой о том, что якобы уже достигнута договоренность об освобождении 24 моряков, содержащихся в Лефортовском СИЗО.

«Решение о судьбе этих людей может принимать только президент РФ, — отметила Поклонская. — Только в его власти, если понадобится, отпустить их. Но все же знают, что украинские моряки находятся под следствием за преступление. Еще лучше все знают, кто именно и с какой целью послал их на это преступление».

Речь идет, конечно же, об украинских властях (во главе с тогдашним президентом Петром Порошенко), которые заведомо, уверена замглавы комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции, знали, что моряки серьезно рискуют потерять не только свободу, но и свои жизни.

«Для чего все это было сделано, для чего была устроена вся эта провокация? — вопросила Поклонская. — Для того чтобы снова попытаться заставить Россию за что-то перед всем миром извиняться. Но все эти планы в очередной раз провалились».

Один из главных моментов событий, происходивших в Керченском проливе в конце ноября прошлого года, по ее словам, это то, что очень слаженно и эффективно сработали российские моряки, которые без каких-либо потерь пресекли эту провокацию.

«А ведь они после предупреждений вполне могли и открыть огонь на поражение, — отметила собеседница ФАН. — Словом, теперь только Владимир Путин может решить, что делать дальше с этими моряками. Уверена, он примет абсолютно правильное решение, и лично я соглашусь с любым».

К слову, Поклонскую куда больше волнует судьба российских граждан, которые томятся сейчас в украинских застенках, начиная с журналиста Кирилла Вышинского, и она подозревает, что многие из них находятся за решеткой не просто так.

«Такое ощущение, что наших людей специально ловят и удерживают. В основном, кстати, незаконно, — сказала депутат. — Это все для того, чтобы потом торговаться с Россией и пытаться обменять на кого-нибудь, например на Олега Сенцова. А ведь он — настоящий преступник, и я сама лично выдвигала ему обвинения».

В подтверждение слов Поклонской — инцидент, случившийся в четверг, уже после того, как она пообщалась с корреспондентом ФАН. Сотрудники Службы безопасности Украины захватили в Измаиле российский танкер Neyma вместе с экипажем, в марте он был переименован в Nika Spirit. Потом, правда, наши моряки были освобождены, и они уже находятся по пути на родину.

Следует сказать снова и о Денисовой. Вскоре после своего громкого заявления она внесла некоторые уточнения, отметив, что вопрос об освобождении украинских моряков находится на стадии переговоров.

Поклонская также рассказала о том, что с осени будет работать в комитете ГД РФ по международным делам, поведав в том числе о том, кто из коллег по нижней палате парламента поддержал ее в этом вопросе. Кроме того, депутат высказалась по теме возможного появления в Конституции Украины пункта о так называемой «национальной автономии» Крыма.