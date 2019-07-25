Синоптик объяснил причины климатических аномалий в России

Москва, 25 июля. Специалисты из Гидрометцентра предупредили россиян о надвигающимся на страну холодном фронте. Воздушные потоки из Арктики оттеснят скандинавское тепло к границе, в результате чего температура воздуха начнет снижаться.

Но если на юге, который изнывает от жары, установится комфортная погода, то в северных и центральных районах температура будет ниже климатической нормы. На 4-7 градусов — от Кольского полуострова до Средней Волги и на 8-10 градусов — от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала, сообщает НСН.

По словам старшего научного сотрудника главной научной обсерватории Андрея Киселева, подобные климатические аномалии периодически случаются, но в последнее время они участились. Одной из причин может быть деятельность человека, но нужно понимать, что погода сама по себе подвержена изменениям. Киселев в качестве примера привел снегопад, который случился в Ленинграде в июне 1962 года. Это было необычное явление, но оно не является чем-то из ряда вон выходящим.

«Такие явления могут и должны учащаться в связи с изменением климата, но сказать, что это что-то невиданное, тоже нельзя. Тем не менее, изменение климата, частота неожиданных проявлений погоды, отклонение от нормальных составляющих, все-таки увеличивается», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что 26 и 27 июля в Петербурге установится жаркая погода без осадков. Ночью ожидается слабый восточный ветер, а днем он усилится и составит 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов. Днем в Петербурге станет по-настоящему жарко – столбик термометра покажет 28-30 градусов. Атмосферное давление будет повышенным.