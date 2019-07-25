Медведев призвал «капать на мозги» исполнителям важных законодательных инициатив

Москва, 25 июля. Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев призвал депутатов и сенаторов продолжать контролировать исполнение важных законодательных инициатив. С такой просьбой он обратился к собравшимся на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Глава российского правительства отметил, что часто сроки реализуются медленно, и тому есть ряд причин, поэтому важно «капать на мозги» исполнителям значимых инициатив.

«И вот, если кто-то стоит и на «мозги капает» в хорошем смысле этого слова, будь это депутат или член Совета Федерации — это очень правильно и очень нужно», — подчеркнул Медведев.

Председатель партии объяснил, что в рамках исполнения важных инициатив, в частности Федеральной адресной инвестиционной программы, мониторинг такого рода весьма полезен. Медведев попросил собравшихся его продолжать.

Ранее, напомним, премьер-министр заявил о необходимости работать над обновлением «Единой России». По его словам, партия ощущает дефицит доверия граждан, поэтому необходимо изменить формат общения с людьми, предпринимая шаги для улучшения ситуации. Медведев подчеркнул, что партия прошла серьезный путь с момента ее создания, он напомнил, что ее депутаты находятся на всех уровнях власти.

Российский премьер отметил, что результаты региональных выборов в 2018 году показали, что «реальных перемен недостаточно». Политик подчеркнул, что сейчас в партии особое внимание уделяется тем направлениям, на которые раньше не ставили акцент. Среди них, поддержка гражданских инициатив, подбор кадров, цифровизация партии. По его словам, необходимо реальными делами доказать, что члены партии знают, как изменить ситуацию к лучшему.