Танцующая девочка из Тулуна на встрече с Путиным попала на видео

Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин провел встречу с жителями Иркутской области, которые пострадали в результате паводка.

Глава государства принял в Кремле пять семей, которые пострадали от наводнения в населенном пункте Тулун. На встрече с Владимиром Путиным также присутствовали дети. В ходе встречи глава государства обсудил с жителями Иркутской области проблемы, которые возникли после стихийного бедствия.

Во время встречи маленькая девочка вышла в центр зала и начала кружиться рядом с Владимиром Путиным. Собравшиеся отреагировали улыбками на поведение ребенка, а глава государства предложил девочке станцевать. Девочка смущенно улыбнулась и продолжила кружиться.

Детям в Кремле можно не соблюдать протокол. А тем более из затопленного Тулуна, с которыми сегодня встречатся Путин pic.twitter.com/qWl3B3UJ3q — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 июля 2019 г.

Кроме того, в ходе общения с жителями Иркутской области президент пригласил всех участников встречи на военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который состоится 28 июля.

«Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, всем понравится», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что около двух тысяч детей из зоны подтопления были направлены на отдых на Черное море, а также в другие регионы России.

Напомним, в конце июня из-за аномальных осадков в Иркутской области резко вырос уровень воды в реках, что привело к наводнению. Жертвами стихии стали 25 человек, еще 750 жителей Иркутской области были госпитализированы. В зоне подтопления оказались 107 населенных пунктов, в результате чего пострадали 11 тысяч жилых домов.