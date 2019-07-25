Что услышит и увидит Петербург в День ВМФ. ФАН-ТВ

Новейшие корабли и легенды военно-морского флота России сегодня прошли по акватории Невы. В Санкт-Петербурге состоялась генеральная репетиция главного военно-морского парада страны.

В торжественном смотре участвуют более 40 кораблей — те, которые за долгие годы доказали свою надежность, и «новички». Фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» прошли испытания не так давно, но не уступают своим предшественникам.

В День ВМФ по Неве пройдет и воссозданный по старинным чертежам корабль «Полтава». На сегодняшний день он крупнейший из всех деревянных парусников.

Важная часть подготовки происходит не только в воде и в воздухе, но и на земле. Специализированный передвижной усилительный центр — сердце парадного звука. На пульт звукорежиссера стекаются все звуковые сигналы, затем они обрабатываются и поступают на уличные громкоговорители и в телеэфир. Обеспечивают полное погружение в атмосферу торжественности более трех десятков акустических систем. Чтобы все прошло гладко мастерам звука необходимо четко отладить оборудование: поправки делают даже на погоду и происки хакеров.

«Озвучивание открытых территорий кардинально отличается. Мы заглядываем в розу ветров, что будет происходить. Один микрофон мы можем получать по пяти разных путям», — говорит Константин Щеголихин, начальник цеха звукотехнических работ российских сетей вещания и оповещения.

Чтобы зрители не только видели, но и знали, что происходит в акватории и в небе над Невой, в неприметной машине, в закулисье парада, работает слаженная команда: диктор и звукорежиссер. Готовятся к главному морскому смотру заранее, а чтобы голос звучал, под запретом даже чашка кофе:

«Нужно выспаться, нужно меньше говорить, не пить кофе, можно чай. На случай если что-то случилось с голосом, если что-то пойдет не так, есть дублирующие записи», — поделился Борис Хасанов, главный диктор военно-морского парада.

Увидеть и услышать всю мощь российского флота можно будет уже в это воскресенье. Планируется, что парад примет верховный главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Владимирович Путин.