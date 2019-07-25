Дима Билан удивил поклонников новым образом

Москва, 25 июля. Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.

«В этот раз я на светлой стороне!» — написал в комментарии к фото певец.

Почти сразу на появление снимка отреагировал Николай Басков, который поздравил коллегу с вступлением в отряд светловолосых, сообщают «Дни.ру».

Спустя короткое время Билан опубликовал еще пару снимков в новом образе, сообщив, что он подбирает «луки для жизни в новых реалиях».

«Ты решил нас добить сегодня?» — пошутила продюсер Яна Рудковская.

Большинство поклонников поддержали своего кумира, сменившего имидж. Некоторые сравнили его с Джонни Деппом, другие называли цыпленком.

«Ничего себе! Освежились. Ну, ведь классно же как! Мне нравится, что-то необычное, но Вам, как всегда, все идет», — пишет пользователь под ником ewe_truly.

«Костюм просто бомбический!!! Сидит идеально!!! Необыкновенный и неожиданный образ», — оценила преображение colibri_nika.

«Вечер сюрпризов! Мы все и так в шокконтенте прибываем, хочешь окончательно нас «добить» в хорошем смысле! Цепь, полуоткрытый торс… Жарко становится! Страсти накаляются!!!» — пишет lidia_rus92.

Отметим, в марте Билан был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». За своей наградой на сцену он вышел на костылях из-за сломанной ранее ноги. Как сообщал RT, награду артисту вручил министр культуры Владимир Мединский.

Ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских исполнителей моложе 40 лет. Дима Билан занял второе место, его доход оценивается в 6,5 млн долларов. Как сообщала «Газета.ру», на первом месте рейтинга расположился рэпер Баста, третье место заняла Полина Гагарина.