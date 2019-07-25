ФАН разъясняет: «Новая газета» исказила керченский инцидент, встав на сторону Украины

«Новая газета» опубликовала новость о задержании российского танкера силами Службы безопасности Украины. В своей рубрике «ФАН разъясняет» Федеральное агентство новостей показывает, давая читателям неполную картину произошедшего, почему публикация этого либерального издания искажает действительность.

В своем заголовке журналисты «Новой газеты» используют безапелляционное утверждение о том, что российский танкер задержан СБУ «за блокирование кораблей в Керченском проливе». Подтверждений этому факту с российской стороны нет, но газета предпочла ограничиться «правдой», которую растиражировала Украина.

Ангажировано в материале «Новой газеты» подается и информация о самой керченской провокации Украины, которая произошла 25 ноября 2018 года. СМИ, активно занимающееся антироссийской деятельностью, пишет, что российская погранслужба обстреляла в Керченском проливе украинские военные корабли, потому что они пересекли границу незаконно. При этом «Новая» не упомянула другие важные аспекты украинской провокации.

В частности, умалчивается, что рано утром три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и, опасно маневрируя, двинулись в сторону Керченского пролива. Они игнорировали законные требования российских пограничников остановиться, поэтому и были задержаны. То есть стрельба началась после многочисленных попыток мирно разрешить конфликтную ситуацию. При этом в результате огня не было ни жертв, ни пострадавших, хотя Киев, очевидно, рассчитывал на это, принося своих моряков в сакральную жертву.

Также в «Новой газете» не упомянуто, что украинские судна в Керченский пролив направил именно экс-глава Украины Петр Порошенко, против которого после президентских выборов было возбуждено уголовное дело о возможной госизмене.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы их сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.