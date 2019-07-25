Украина задержала российский танкер Neyma в Керченском проливе. События дня. ФАН-ТВ

«Керченская одиссея» Киев и Москва, кажется, вновь стали героями эпичной «керченской одиссеи». Украина «пошла на абордаж» и задержала российский танкер Neyma в Керченском проливе. Силовики СБУ обыскали судно, изъяли документы и готовят ходатайство об аресте. По данным Киева, экипаж корабля нарушил морское право, когда заблокировал три украинских суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — тех самых, что были задержаны в прошлом году за нарушение российской границы. В рамках этого дела 24 морякам предъявили обвинение, а неделю назад продлили арест еще на три месяца. Куда стремительнее развивается нынешняя ситуация: в компании «Альтомар Шиппинг», владельце Neyma, сообщили, что экипаж уже на свободе и отправляется домой. А вот судно останется в порту Измаил. А ведь казалось, что долгая морская эпопея совсем скоро закончится. Да и мысли о скором освобождении теперь уже украинских моряков звучат еще с прошлой недели, когда Киев анонсировал обмен пленными с Москвой, причем в течение месяца. Омбудсмены обеих стран по правам человека Татьяна Москалькова и Людмила Денисова даже обменялись списками и насчитали с обеих сторон 200 заключенных. Правда, о реальном обмене пленными так и не договорились. Но, кажется, теперь стало ясно, как Украина планирует вернуть своих моряков. Только эффективность таких методов пока вызывает большие сомнения.

Умер президент Туниса В Тунисе на 93-м году жизни скончался президент страны Беджи Каид Эс-Себси. В последние месяцы политик испытывал серьезные проблемы со здоровьем и почти не выходил на публику. Даже СМИ то и дело периодически «хоронили» президента, новости о его госпитализации сопровождались фейками о смерти Эс-Себси в конце июня. Тогда пережить их ему удалось, но болезнь все-таки взяла свое. Впрочем, конкретные причины смерти пока не называются. По данным СМИ, временным главой государства станет спикер парламента Мухаммед ан-Насер. Эс-Себси занимал президентский пост с 2014-го. До этого он в разные годы возглавлял МИД, правительство и другие госструктуры. Но, надо сказать, ветеран политического фронта ушел из жизни в непростое для страны время. Ранее боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» одной из своих целей публично объявили туристические районы Туниса. И за последний месяц в столице действительно прогремело несколько взрывов. Среди экспертов звучат мнения, что следующие выборы, запланированные на 10 ноября, уязвимы перед террористической угрозой. На этом фоне многие российские политики рекомендовали нашим согражданам воздержаться от поездок в Тунис. Нестабильная ситуация в Северной Африке может обостриться в любой момент.