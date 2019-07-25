ОПГ Навального с помощью незаконных акций пытается уничтожить избирательную систему

Москва, 25 июля. Действия Следственного комитета России являются закономерными в ситуации с незаконными митингами, к участию в которых призывает так называемая оппозиция, заявил руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив», политолог и писатель Дмитрий Захаров.

Он обратил внимание на тот факт, что сторонники скандального блогера Алексея Навального при поддержке западных кураторов «проводили митинги против московских властей и избиркома с целью дискредитации избирательной системы». Об этом пишет «Инфореактор».

«И это идет вразрез с российским законодательством и правом. Любые угрозы и экстремистские действия должны быть предотвращены. А такие действия в лице бывших кандидатов были», — подчеркнул Захаров.

В июле Мосгоризбирком отказал сторонникам Навального в регистрации в качестве кандидатов на грядущие выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей и различного рода махинаций во время избирательной кампании. Так, процент «брака» в общем количестве подписей Соболь составил почти 15% при допустимых законом 10%. Также сторонница Навального замешана в махинациях с подписями «мертвых душ» — москвичей, которые давным-давно ушли их жизни. Кроме того, Соболь не гнушалась и откровенными махинациями. Так, сотрудники полиции обнаружили штаб по «рисовке» подписей в пользу юриста так называемого ФБК.

Соратники Навального не успокоились после громкого провала на еще даже не состоявшихся выборах в Мосгордуму. Они начали призывать москвичей принять участие в незаконных акциях и митингах. Таким способом уже экс-кандидаты на выборах решили надавить на Мосгоризбирком. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательного комитета. У ряда сторонников Навального прошли обыски, Соболь вызвали на допрос, но она демонстративно не отреагировала на официальную повестку, тем самым наплевав на российское законодательство.

Юрист так называемого ФБК продолжает заниматься провокациями. На заседании Мосгоризбиркома она устроила настоящий скандал, на место прибыли сотрудники полиции, чтобы утихомирить скандалистку.

Федеральное агентство новостей выпустило специальный фильм «Анатомия протеста», в котором рассказало о нечестных методах ведения избирательной кампании, махинациях и фальсификациях так называемой «несистемной» оппозиции.