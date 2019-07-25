Президент Туркмении впервые появился на ТВ после слухов о своей смерти

Ашхабад, 25 июля. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов впервые за две недели появился на туркменском телевидении. Таким образом, политик развеял слухи о своей смерти.

На кадрах видно, как Бердымухамедов встречается с мэром столицы страны Ашхабад, который докладывает главе государства о проектах Ашхабада-Сити. Президент в свою очередь сделал несколько предложений касательно развития транспортной системы.

Туркменский телеканал также сообщил, что Бердымухамедов поздравил по телефону президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который накануне отпраздновал день рождения.

Отметим, что слухи о смерти Бердымухамедова появились 20 июля в связи с тем, что президент больше двух недель не появлялся на публике. Первыми эту информацию опубликовали telegram-каналы и блоги.

Пресса также сообщала, что причина исчезновения президента Туркмении из медиаполя связана не с его кончиной, а с тяжелой болезнью матери. Отметим, что пресс-служба президента Туркменистана еще 15 июля сообщила о том, что он ушел в отпуск, опубликовав видео, где Бердымухамедов отдыхает вместе со своими внуками.

Точку в этом вопросе поставило посольство Туркменистана в России, которое решительно опровергло предположения о скоропостижной смерти политика.

Бердымухамедов стал президентом Туркмении в конце 2006 года. У власти он находится вот уже 13 лет. За это время он неоднократно привлекал внимание журналистов своими увлечениями, например, скачками, экстремальной ездой на автомобиле, игрой на пианино и гитаре. Более того, Бердымухамедов даже читал рэп со своим внуком.