Жданов подделал рекордные 21% подписей избирателей и получил отказ в регистрации

Москва, 25 июля. Московская городская избирательная комиссия подтвердила отказ в регистрации кандидатом на выборы в Московскую городскую думу Ивана Жданова.

Ранее Окружная избирательная комиссия признала недействительными около 21% поданных за Жданова подписей. В комиссии сообщили, что Жданов «нарисовал» 1197 подписей в свою пользу из необходимых 5700.

Директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией Жданов выдвигался кандидатом на выборах в Московскую городскую думу по районам Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол. Неудивительно, что главному «халявщику» из команды Навального пришлось дорисовывать недостающие подписи, ведь популярностью у избирателей Жданов точно не пользуется.

Даже будучи директором «ФБК» Жданов не отличился хоть какой-либо деятельностью. Это и не удивительно, Жданов – яркий пример мажора, он привык ничего не делать, ожидая пока ему принесут депутатское место на блюдечке. Что касается попытки Жданова участвовать в выборах, то она выглядит подозрительно и печально. Кандидат даже не смог придумать программу, слоган и привлечь электорат.

Однако непопулярность у избирателей и недостаточное количество подписей не помешали Жданову принести в избирательную комиссию подделанные автографы и использовать «мертвые души». Получив отказ, Жданов, как и другие более известные так называемые оппозиционеры, решил выйти на незаконный митинг и требовать регистрации.

Накануне сотрудники Следственного комитета РФ провели обыск у Жданова, в рамках следственных мероприятий в отношении организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

Федеральное агентство новостей провело расследование «Анатомия протеста», в котором раскрыло подробности нечестных методов предвыборной борьбы так называемой оппозиции. «Независимые кандидаты» из команды Навального так хотели занять депутатские кресла, что устроили целую «художественную мастерскую» по рисовке подписей. Кроме того, не заручившись поддержкой у живых москвичей, кандидаты решили использовать «мертвые души».