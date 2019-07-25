Матвиенко пообещала разобраться с долгами по кредитам в больницах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала разобраться с жалобами врачей нескольких крупных больниц на дефицит медикаментов и низкие зарплаты.

«Каждый такой факт, нехватка средств в больнице на лечение больных требует серьезнейшего вмешательства, реакции и наказания виновных», — заявила она корреспонденту Федерального агентства новостей на пресс-конференции.

Как сообщало ФАН, из-за растущих долгов в медучреждениях врачи нескольких крупных больниц вынуждены оказывать пациентам помощь не в полном объеме и перерабатывать, чтобы закрыть кадровые «дыры».

«Если у вас есть конкретные факты конкретных врачей, обещаю вам, что о них буду знать только я, вы мне их передайте… Я разберусь», — сказала политик.

Глава верхней палаты парламента отметила, что финансирование бесплатных медицинских услуг в регионах обеспечивается в полном объеме. Необходимо выяснить, куда делись деньги, и направить их в медучреждения. Отдельного внимания, по ее словам, требует проблема неукомплектованности кадрами среднего и особенно младшего медицинского персонала.

«Это ответственность главного врача и региональных властей, которые должны за этим следить, — сказала Валентина Матвиенко. — Не хватает кадров, естественно, предлагают полторы, две смены. Это, безусловно, переработка, которая оплачивается. Тем не менее это дополнительная нагрузка на врачей. Система требует постоянной донастройки и контроля».

На пресс-конференции Валентина Матвиенко также рассказала ФАН о подготовке проекта по изменению системы ОМС в России.