«Голодающая» шантажистка Соболь заботится о маникюре больше, чем о судьбах избирателей

Москва, 25 июля. Протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь подняли на смех после того, как она, объявив голодовку, пришла на митинг в туфлях на шпильках. Однако высокий каблук не единственная деталь образа оппозиционерки, которая свидетельствует о ее лжи, считает бывшая журналистка «Эха Москвы» Леся Рябцева.

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» не была допущена до выборов в столичный парламент из-за высокого процента фальсификаций в подписных листах. Возмущенная таким решением комиссии Соболь начала давить на Мосгоризбирком различными провокациями.

Так, 13 июля она заявила о начале «голодовки». Эту новость общественность восприняла с иронией. Та же Рябцева с сарказмом указала, что на самом деле повод для отказа Соболь от еды был совершенно не связан с избирательной кампанией в Мосгордуму. По ее мнению, скандально известная юрист ФБК по своему желанию или совету знакомых попросту села на диету, что было использовано ее сторонниками как инфоповод.

Еще более комично Соболь выглядела, когда после недели якобы отказа от пищи вышла на сцену на митинге на шпильках. При этом она картинно дрожала от «слабости» и держалась за провожатого. Пользователи Сети тут же заподозрили оппозиционерку во лжи.

Тогда протеже Навального попыталась исправиться и явилась в здание Мосгоризбиркома уже в кедах. Однако, как отметила Рябцева, скандалистка Соболь не забыла перед этим обновить маникюр.

Журналистка отметила, что косметические процедуры Соболь никак не вяжутся с ее образом занятого человека, беспокоящегося о судьбах граждан и ведущего активную деятельность. Рябцева отметила, что у нее, как у молодой мамы, не хватает времени на походы к колористу и на маникюр, о которых даже во время «голодовки» не забывает протеже Навального.

«Либо у нее совершенно непонятная система приоритетов, которая в моей голове не укладывается (ты либо голодаешь и страдаешь, либо прекрасно себя чувствуешь), либо она нам всем дружно врет», — цитирует ее «ПолитЭксперт».

Напомним, Соболь отказались регистрировать в качестве кандидата в Мосгордуму. Такое решение было принято после детальной проверки сотрудниками избиркома подписных листов, которые кандидат передала для регистрации на выборах.

Оказалось, что юрист ФБК не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей».

В Мосгоризбиркоме в четверг прошло рассмотрение жалобы Соболь в связи со снятием ее кандидатуры с выборов в Мосгордуму. На встрече несостоявшийся кандидат и ее команда вели себя крайне агрессивно и провоцировали конфликты, в связи с чем юриста Александра Помазуева попросили покинуть помещение.

Отметим, что на заседание по апелляции Соболь пришла, проигнорировав повестку на допрос в Следственный комитет, чем нарушила российское законодательство. Юрист ФБК должна дать показания по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий в соответствии со статьей 141 УК РФ. Основанием для возбуждения дела стала организация несанкционированных митингов, на которые москвичей выводили незарегистрированные из-за брака и фальсификаций кандидаты.