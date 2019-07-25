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Телеведущий Михаил Ширвиндт раскрыл подробности своего развода

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Телеведущий Михаил Ширвиндт раскрыл подробности своего развода

Москва, 25 июля. Российский телеведущий Михаил Ширвиндт обратился в суд с иском о расторжении брака с супругой Татьяной Морозовой.

По словам Ширвиндта, последние восемь лет он не живет со своей женой, поэтому расторжение брака является «техническим моментом».

«Это рутина, потому что мы развелись примерно восемь лет назад. Это просто технический момент, так что сенсации из этого не получится», — пояснил телеведущий.

Он также добавил, что поддерживает хорошие отношения с Татьяной Морозовой. По его словам, они продолжают общаться и не планируют устраивать скандалы по вопросу раздела имущества, передает «Пятый канал».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Михаила Ширвиндта о расторжении брака с Татьяной Морозовой. Досудебное заседание назначено на 1 августа. При этом бракоразводный процесс будет осуществляться в закрытом режиме.

Стоит отметить, что актриса Татьяна Морозова является второй женой Михаила Ширвиндта. У пары есть взрослая дочь Александра. Кроме того, у Ширвиндта сын Андрей от первого брака, а также две внучки.

Михаил Ширвиндт долгое время был ведущим телепрограмм «Дог-шоу «Я и моя собака», а также «Хочу знать». В настоящее время телеведущий ведет свой YouTube-канал, на котором выкладывает ролики о  путешествиях и кулинарии. Кроме того, телеведущий пробовал себя в ресторанном бизнесе совместно с Антоном Табаковым.

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