Украина ищет замену российскому газу в Катаре

Киев, 25 июля. Украина активно пытается найти замену российскому газу и рассматривает возможность получать сырье через Трансбалканский газопровод, об этом сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По словам Макогона, не так давно начались поставки газа из Катара в терминал сжиженного природного газа (LNG) в Греции. Доставка осуществлялась на судне класса Q-Flex, способном перевозить более 210 тысяч кубов.

Директор оператора отметил, что Киеву необходимо последовать примеру южноевропейских стран, которые диверсифицируют поставки газа. Макогон добавил, что каспийский газ через Танап и LNG-поставки создают конкуренцию российскому газу.

«Работаем над тем, чтоб уже с января можно было поставлять газ в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — сообщил Макогон.

При этом глава компании добавил, что единственной проблемой поставки газа из Катара на Украину является проход через пролив Босфор. Для этого необходимо договориться с Турцией о проходе LNG-танкерами пролива.

Действующий контракт украинского «Нафтогаза» и российского «Газпрома» на транзит газа заканчивается в конце 2019 года. Согласно этому контракту, Украина получает скидку 20% от среднеевропейской цены, однако обязана сохранить ставку за транзит газа на уровне 1,7 доллара за 100 километров. Однако позднее украинские власти заявили, что такая цена на газ якобы является несправедливой, и в дальнейшем отказались от закупок российского газа