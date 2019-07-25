В Совфеде объяснили, чего добивается Киев задержанием российского танкера

СБУ сообщила в четверг о задержании российского танкера NEYMA за участие в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Чуть позже в этот же день посольство РФ в Киеве сообщило, что экипаж судна возвращается домой, а танкер останется в Измаиле. Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов оценил поведение украинской стороны.

Российский сенатор Олег Морозов не исключил, что решение о задержании российского танкера было принято украинской стороной спонтанно.

«Если действительно отпустят экипаж, если будет задержано только судно, не очень понятно, как они собираются использовать эту ситуацию себе в плюс, — заметил Морозов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. — Понятно одно — что это связано с общей конструкцией поведения украинской стороны в связи с известным инцидентом 25 ноября прошлого года. И СБУ этого не скрывает. Они не скрывают, что судно задержано якобы за то, что принимало участие в том инциденте».

Парламентарий предположил, что украинские спецслужбы разыгрывают некую комбинацию, которая, по их мнению, позволит им повернуть ситуацию с украинскими моряками, задержанными российскими пограничниками за нарушение государственной границы в Керченском проливе, в свою пользу.

«Наверно, это так и есть. И можно предположить, что создается какая-то более, как им кажется, выигрышная позиция для последующего торга. В том числе даже такая: предположим, завтра отпустят наших моряков и скажут что-то позитивное относительно дальнейшей судьбы российского судна, чтобы показать добрую волю украинской стороны, ожидая от нас нечто похожее в отношении украинских моряков. Можно прочитать и таким образом, если верна информация о том, что наших моряков они отпускают в этот же день. То есть они с одной стороны покажут, что они тоже в конфликте, но людей не задерживают, и предложат нам пойти навстречу и поступить так же с их моряками. Но в то же время я не понимаю, в курсе ли ситуации политическое руководство Украины. Оно молчит и ничего не говорит», — заметил Олег Морозов.

При этом член комитета Совфеда по международным делам добавил, что объективно вся эта провокационная история не может пойти Киеву на пользу.