В России хотят установить экологический налог на потребление бензина

В России хотят ввести налог на использование «углеводородного топлива на автомобильном транспорте» — газа и бензина. Соответствующая инициатива была подготовлена Минтрансом. Годовой доклад ведомства, в котором содержится данная информация, находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инициатива направлена на защиту окружающей среды от воздействия выхлопных газов. В документе также говорится о «внесении изменений в правила дорожного движения, направленных на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения, развитие электромобильного транспорта и велосипедного движения».

По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Армена Оганесяна, электрокары не являются равноценной заменой привычным автомобилям на топливе, потому что инфраструктура для бензиновых и дизельных двигателей уже сформирована, а для таких машин — нет.

«Если взять Россию, то в Москве и Санкт-Петербурге есть несколько заправок для электромобильного транспорта — у меня в Волгограде нет. Проблема в том, что, если человек застрял, ему негде будет остановиться и дозаправиться электроэнергией. Я надеюсь, что в будущем экологические технологии будут приоритетом, потому что в любом случае бензин и дизель производят выбросы, вредные для экологии», — отметил эксперт.

Армен Оганесян выразил надежду, что правительство будет способствовать развитию «зеленых технологий», в течение 10–15 лет произойдет переход и ситуация изменится.

«Мотивация должна быть такой, чтобы люди сами захотели перейти на электромобильный транспорт. Если государство объявит, что готово думать о нашем будущем, о стране, экологии, детях, внуках, которым нужна хорошая, качественная жизнь с чистым воздухом, то оно должно предоставить льготы на приобретение электрокаров. Речь идет, например, об освобождении от уплаты налогов на пять лет и заправке на электростанциях по низким ценам», — сообщил он.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин отметил: чтобы стимулировать введение такого рода автомобилей в стране, надо подготовить необходимые условия — одним налогом не обойтись.

«Начинать нужно не с налога. Нужны позитивные стимулы, которые позволили бы рассматривать возможность использования электрокаров. А пока их нет, говорить не о чем», — уверен он.

Напомним, «Экология» — один из 12 национальных проектов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. В паспорте проекта указано, что одной из его ключевых целей является «кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах». Сейчас в России восемь городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, к 2024 году число таких городов должно свестись к нулю.