Шойгу проверил ход строительства Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июля. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в четверг 25 июля проверил ход строительства в петербургском филиале Пансиона воспитанниц Минобороны, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По просьбам руководства и общественности Петербурга в городе возрождают традиции Смольного института благородных девиц: для этого на острове Бычий строится филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России на 560 мест.

Обустройство инфраструктуры пансиона практически завершено, и в сентябре этого года первые 240 воспитанниц со всех уголков страны приступят к занятиям. Стройку на острове Бычий вместе с Шойгу объект осмотрел врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Напомним, пансион воспитанниц Минобороны России был создан в 2008 году на основании распоряжения правительства РФ и приказа министра обороны России в Москве. Воспитанницами пансиона становятся дети военнослужащих, проходящих военную службу в отдаленных гарнизонах, из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга.

Первый набор прошел в 2008 году, а в первом выпуске 2011 года было 55 воспитанниц. Сегодня в пансионе обучаются более 740 девочек, обучение ведется с 5 по 11 класс.

Помимо предметов обязательной школьной программы им преподают четыре иностранных языка, танцы, а спортивное, художественное и музыкальное образование сочетается с эстетическим и этическим воспитанием. В Петербурге ведут набор воспитанниц в 5, 6, 7 классы — по 80 человек в каждый.