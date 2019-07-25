Жители Норвегии бьют тревогу из-за вторжения «русских лососей»

Осло, 25 июля. Рыбаки и ученые в Норвегии испугались нашествия «русских лососей», которые несут серьезную угрозу для существования местных видов рыб.

Как пишет Dagbladet со ссылкой на слова одного из жителей, «русские лососи» буквально наводнили местные реки. Собеседник газеты признался, что только за утро выловил около 20 штук. Издание отмечает, что ассоциация охотников и рыболовов поселения Сер-Варангера установила специальную сетку для вылова «русских лососей».

Глава организации Рольф Колльстрем обратился к местным жителям с просьбой не оставаться в стороне и обратить особое внимание на возникшую проблему. Он предложил сформировать общий план по борьбе с «русским лососем». Колльстрем напомнил и о «нашествии» этого вида рыб в 2017 году, заметив, что сейчас ассоциация «напряженно следит» за развитием событий.

По мнению профессора университета Тромсе Эвы Турстад, «русские лососи», действительно, могут вытеснить местные виды рыб. Ученый обратил внимание на тот факт, что жизненный цикл горбуши составляет два года, после чего она погибает, а избыток гниющей рыбы в реках может негативно влиять на окружающую среду.

«Убивайте их», — призывал Турстад.

Ранее председатель ФИЦ Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что белый лосось, выращиваемый на норвежских фермах, портит генофонд отечественной семги. По его словам, каждый год в Норвегии выводят более миллиона тонн особей, некоторые из которых из-за разрыва сетей попадает в естественную среду и отправляются в Россию.