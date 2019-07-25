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ФАН публикует фото обрушения трассы в Сочи после ливня

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ФАН публикует фото обрушения трассы в Сочи после ливня

Сочи, 25 июля. Участок федеральной трассы А147 обрушился в Сочи после ливня. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, размер обрушившегося фрагмента составляет 3 на 10 метров. ФАН публикует фото с места событий.

Сведений о пострадавших не поступало. В связи с обрушением дороги движение по трассе осуществляется лишь по одной полосе.

ФАН публикует фото обрушения трассы в Сочи после ливня

Как видно на фотографиях, обрушилась часть дороги, прилегающая к ограждению. При этом за ограждением после ливня набралась вода, которая продолжает подмывать трассу.

ФАН публикует фото обрушения трассы в Сочи после ливня

Напомним, что в начале июня в Дагестане обрушился мост с припаркованными на нем автомобилями. По предварительной информации, мост не выдержал нагрузки четырех припаркованных автомобилей. Владельцы машин в это время находились в мечети, никто не пострадал. В ведомстве добавили, что конструкция была ветхой.

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