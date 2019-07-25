Экс-депутат Рады рассказал, почему украинцы грабят своих соотечественников в Европе

Украинская диаспора в Чехии, которая является крупнейшей в стране, страдает от организованной преступности. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему украинцы грабят своих соотечественников в Европе.

Согласно данным из ежегодного доклада чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, граждане Украины вымогают деньги у соотечественников-предпринимателей.

«В основном такие преступления совершают граждане Украины. Их жертвами становятся их соотечественники, занимающиеся бизнесом в Чешской Республике. Им предлагают «защиту» за деньги, а в случае отказа угрожают им или членам их семьи, проживающим на Украине», — сказано в докладе.

Первой причиной такого поведения украинцев в Европе является тот факт, что их страна становится все беднее и беднее, считает Алексей Журавко.

«Второй причиной является то, что на Украине появилось такое понятие, что каждый выживает сам себя. Сегодня украинцы, которые выезжают сейчас, имеют с собой деньги. Но украинцы, которые находятся в Чехии давно, считаются «папашами». Эти самые «папаши» находят новых приезжих украинцев и говорят: «Платите дань». Ведь украинцы «папаши» считают себя уже местными», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

В итоге Украина утрачивает такое понятие как государство, которое может защищать своих граждан на территории другой страны, говорит экс-депутат.

«Это первый признак, что Украину считают пятой колонией. А тот человек, который выехал с Украины раньше, имеет уже гражданство Чехии, Болгарии или Польши. Такой человек считается местным жителем. А то, что у него корни украинские ни о чем не говорит. Поэтому они стремятся «поживиться», ведь у них есть защита от закона Чехии. Они считают новых приезжих «рабами». Это плохая тенденция. Это обозначает, что Украина теряет статус как государство. И это будет не только в Чехии, но в других государствах», — сообщил Журавко.

В Европе к украинцам все больше и больше идет отношение негативное, подчеркивает украинский политик.

«И оно связано с тем, что на Украине нацизм, хаос, беззаконность. Люди не могут понять: маргинальный этот человек или нацист. На лбу ведь не написано. Поэтому отношение будет усугубляться именно к таким людям. К людям, которые с деньгами заезжают, будет отношение нормальное. Поэтому чем ниже по социальной лестнице стоит человек, тем хуже к нему в Европе будет отношение», — добавил он.

Как сообщают авторы исследования, подобная практика среди украинцев была зафиксирована во всех регионах страны, кроме Центрально-Чешского, Устецкого и Карловарского краев.