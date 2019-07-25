Вашингтон, 25 июля. Федеральный суд США возобновит применение смертной казни после 20-летнего перерыва, говорится в сообщении американского министерства юстиции.

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральному бюро тюрем принять дополнение к протоколу о высшей мере наказания, которое позволит федеральным судам выносить смертные приговоры.

Кроме того, Барр приказал составит график казни пяти заключенных, которых приговорили к смертной казни за убийства детей, изнасилования и пытки. В ведомстве отметили, что каждых из осужденных исчерпал свои апелляционные и постсудебные средства защиты. Смертную казнь будут исполнять в тюрьме Терре-Хот, штат Индиана.