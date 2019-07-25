Эксперт оценил данные Малайзии о попытках ФБР и СБУ завладеть черными ящиками MH17

Москва, 25 июля. Информация властей Малайзии о попытках ФБР и Киева завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе Boeing-777 может кардинальным образом изменить ход расследования. Об этом заявил российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков.

Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри ранее рассказал, что военным удалось получить черные ящики сбитого в Донбассе Boeing-777 рейса MH17 в ходе секретной операции. Завладеть самописцами пытались спецслужбы Украины и США, уточнил он.

В Малайзии добавили, что версия о якобы «причастности» России к трагедии таким образом не является объективной, поскольку ФБР и Службы безопасности Украины пытались помешать установить правду.

Стариков отметил, что содержание самописцев в любом случае должно оказать влияние на следствие, поскольку является одним из важнейших аргументов для выработки итогов расследования.

«Если эти ящики действительно появятся, они станут определенным шагом к выяснению того, что произошло в небе над Украиной», — оценил эксперт в эфире радио Sputnik.

Писатель не исключил, что реакция Вашингтона и Киева на данные малайзийских властей будет жесткой, поскольку эта позиция выбивается из системы, которую США и Украина пытаются навязать всему миру.

Катастрофа Boeing-777 (рейс MH17) произошла в Донецкой области 17 июля 2014 года. Лайнер следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная группа следователей установила, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Как отметил ранее МИД РФ, произошедшая пять лет назад авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. Спустя несколько часов после трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. При этом доказательная база Совместной следственной группы (ССГ), которая работает под руководством Нидерландов, основывалась на весьма сомнительных источниках информации, в том числе данных из социальных сетей.

Москву за пять лет так и не допустили к участию в расследовании, из-за чего, как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не может считать объективными результаты такого следствия.

ССГ также проигнорировала представленные Москвой данные, согласно которым ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась. Соответствующую информацию представило в сентябре прошлого года Минобороны России. Ведомство обнародовало документы с грифом «совершенно секретно».

Расследование крушения Boeing-777 вызвало возмущение в Малайзии. Премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад назвал его излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.