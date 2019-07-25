МГИК повторно отказался допускать к выборам уличенного в подделке подписей Янкаускаса

Москва, 25 июля. Кандидат в депутаты Московской городской думы Константин Янкаускас сообщил, что Мосгоризбирком оставил без удовлетворения его жалобу об отказе в регистрации.

Ранее соответствующее решение приняла рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб. На заседании в четверг МГИК подтвердил решение рабочей группы, оставив жалобу без удовлетворения.

Приспешник блогера Алексея Навального Янкаускас является самым малозаметным из всей шайки так называемых оппозиционеров. Непопулярность у избирателей заставила Янкаускаса собственноручно рисовать подписи. Однако в МГИК творчество протеже Навального не оценили – у Янкаускаса нашли около тысячи сфальсифицированных подписей.

Янкаускас не может похвастаться любовью избирателей или хотя бы популярностью у маргинальной части общества как его покровитель Навальный. Однако Янкаускас отличился громкими разбирательствами. Так, в 2013 году Янкаускас был одним из главных функционеров штаба Навального в преддверии выборов мэра Москвы. Вместе с другими соратниками блогера — Владимиром Ашурковым и Николаем Ляскиным — он собирал гражданские пожертвования на избирательную кампанию. Но, как выяснилось, собранные пожертвования Янкаускас положил себе в карман, за что в 2014 году был помещен под домашний арест.

Кроме того, Янкаускас получил славу благодаря переписке в социальных сетях, опубликованной хакерами. По общению с другими оппозиционерами — Александром Артемьевым из движения «Солидарность» и журналистом «Дождя» Павлом Гнилорыбовым — Янкаускаса заподозрили в принадлежности к сексуальным меньшинствам.

Федеральное агентство новостей провело расследование «Анатомия протеста», в котором раскрыло подробности нечестных методов предвыборной борьбы так называемой оппозиции. «Независимые кандидаты» из команды Навального так хотели занять депутатские кресла, что устроили целую «художественную мастерскую» по рисовке подписей. Кроме того, не заручившись поддержкой у живых москвичей, кандидаты решили использовать «мертвые души».