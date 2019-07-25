Рособоронэкспорт намерен сотрудничать с Турцией в области ПВО и военной авиации

Москва, 25 июля. Рособоронэкспорт намерен усилить взаимодействие с Турцией в области поставок военной техники. Об этом в четверг заявил гендиректор компании Александр Михеев на встрече с журналистами.

В первую очередь речь идет о боевых самолетах, вертолетах и средствах ПВО. По словам Михеева, контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 укрепил военное сотрудничество двух стран и повысил уровень взаимного доверия.

Решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном. США настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия. По словам американских чиновников, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса. США даже грозили Турции санкциями, если контракт с Россией все же будет заключен. Несмотря на это, турецкие власти не стали разрывать контракт, объясняя свое решение тем, что российские комплексы дешевле натовских аналогов и не уступают им в качестве.

25 июля Минобороны Турции заявило о получении первой партии российского оружия. Компоненты ЗРК С-400 были доставлены на авиабазу «Мюртед» в Анкаре.

Отметим, что возможность поставок российских самолетов в Турцию в настоящий момент весьма вероятна, поскольку США в качестве «наказания» за покупку С-400 заморозили поставку Анкаре истребителей F-35 и прикрыли программу обучения турецких пилотов. Велика вероятность, что теперь Турция решит приобрести российские истребители взамен американских.