Донбасс сегодня: СБУ доводит солдат до суицида, «информационный спецназ» ВСУ бьет по ЛНР

Донбасс, 25 июля. Донецк и Горловка под огнем гранатометов. Украинские центры ИПсО проводят спецоперацию по дискредитации военных ЛНР. Следователи СБУ едва не довели допрашиваемого солдата украинской армии до суицида. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстрелы Вооруженными силами Украины Донецка и других городов и поселков Донбасса не стихают, несмотря на достигнутые в Минске договоренности. По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, прошедшие сутки, как и предыдущие, отмечены тремя фактами применения солдатами Киева гранатометов и стрелкового оружия по территории ДНР. Обстрелам подверглись районы Горловки и Донецка.

Обстрел из минометов Докучаевска 23 июля, то есть в период действия «бессрочного» перемирия, проводился военнослужащими 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством Владимира Кокорева, сообщает представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов. Офицер также уточнил, что в настоящий момент в районе дислокации бригады проводят расследование специалисты из военной контрразведки Службы безопасности Украины. Проверяющие задержали трех подозреваемых в нарушении перемирия. На передовых позициях бригады в Новотроицком обнаружены миномет и стрелковое оружие, из которых производился обстрел Докучаевска.

В ЛНР нарушения режима прекращения огня не фиксируются вторые сутки подряд.

ВСУ продуктивно используют перемирие

Майор Безсонов, комментируя действия противника, отметил, что киевские силовики активно переоборудуют свои укрепления и обновляют заминированные участки, используя для этого перемирие. Активность саперов зафиксирована разведкой ДНР в населенных пунктах Дзержинск, Новогнатовка, Верхнеторецкое. Учитывая, что минирование местности происходило в хаотичном порядке, зачастую фиксируются подрывы военнослужащих на минах собственной установки.

Так, рядом с Верхнеторецким два сапера 92-й бригады ВСУ подорвались на мине, получив тяжелые увечья. Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР добавил, что только за последнюю неделю разведка отметила три случая подрыва украинских бойцов. В связи с этим в указанной бригаде проходят занятия по медицинской подготовке, на которых медики учатся оказывать экстренную помощь при минно-взрывных травмах.

Армия Киева наращивает боевую мощь в Луганской области

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР капитан Яков Осадчий сообщил, что, по информации его ведомства, украинские военные активно размещают тяжелое вооружение вблизи линии разграничения сторон. В районе Троицкого Луганской области появились три противотанковые пушки «Рапира», привезенные и установленные бойцами 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Вблизи поселков Крымское и Новоташковское украинские подразделения во исполнение приказа командующего Операцией объединенных сил Александра Сирского усиливают и дооборудуют фортификационные сооружения, а также проводят минирование местности. Разведка луганчан установила ведение интенсивных работ по укреплению сооружений солдатами роты инженерного обеспечения в указанных выше населенных пунктах.

Киев пытается переложить вину за смерти и ранения мирных граждан на военных ЛНР

Украинский генерал Игорь Лунев приказал центрам информационно-психологических операций организовать мероприятия по дискредитации армейского корпуса ЛНР с целью оправдания преступных действий военнослужащих ВСУ, ударивших из артиллерии по мирному городу Первомайск 20 июля. Эту информацию предоставил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий с ссылкой на собственный источник в главном штабе противника.

Через подконтрольные украинским силовикам СМИ разыгрывается классическая схема — массово тиражируется информация о том, что в обстреле Первомайска виновны военные Народной милиции ЛНР. При этом искажаются истинные факты и используются «фейковые» фотоматериалы.

В то же время в районе дислокации бригады ВСУ, обстрелявшей Первомайск, работают следователи СБУ с целью выяснения причин совершения теракта. Оперативники СБУ в течение ночи опрашивали пятерых военнослужащих ВСУ, уточняя факты их участия в обстреле Первомайска 20 июля. Утром один из допрашиваемых, не выдержав психического и физического давления, попытался покончить с собой.