МВФ назвал условие возобновления переговоров с Киевом о новом кредите

Москва, 25 июля. Международный валютный фонд назвал условие возобновления переговоров с Киевом о новом кредитном транше. Его озвучил представитель МВФ Джерри Райс.

По его словам, это произойдет лишь после прояснения политического курса украинского кабмина, пишет РИА Новости.

«Миссия МВФ готова вернуться на Украину, как только будет ясность по политике нового правительства», — подчеркнул Райс.

Как отмечает телеканал RT, в случае, если пост Владимира Гройсмана, нынешнего премьера Украины, займет политик-лоббист интересов МВД, то это станет «могилой» для политической силы президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Отметим, что сейчас, по данным украинских СМИ, как раз главным претендентом на должность нового главы украинского правительства является заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. Он нравится Зеленского, и к томц же соответствует выдвинутым им критериям. Президент Украины во время парламентских выборов на Украине заявил, что хочет, чтобы премьером стал человек без политического прошлого, экономист.

Перспективы сотрудничества Киева с МВФ оценил и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Эксперт заявил, что Зеленский продолжит линию Петра Порошенко, поэтому сотрудничество неизбежно. Хотя сам Зеленский в сериале «Слуга народа» попрощался с МВФ и заявил, что Украина ему не продастся.

«Но в реальной жизни такого точно не будет», — отметил Колташов в эфире НСН.

Специалист добавил, что ни чем хорошим для Украины транши МВФ не обернутся, ведь фонд никому не дает хороших советов, бесплатных кредитов. Он предупредил, что МВФ сделает все, чтобы затянуть Украину в долговую кабалу, и сделать это будет несложно, ведь Киев уже попал в эти сети.

Теперь киевским властям придется выполнять условия организации, но никакого процветания, по мнению Колташова, они стране не принесут. С таким мнением нельзя не согласится, вспомнив хотя бы о резком подорожании газа для украинских потребителей. В ноябре минувшего года цены взлетели почти на четверть. Люди, сидящие без работы, едва сводящие концы с концами, были в шоке от такой тарифной наглости. Гройсман тогда все свалил на МВФ. Он посетовал, что именно фонд требовал от Киева повышения тарифов, в противном случае угрожал не дать кредит, а без транша экономике Украины грозит дефолт.