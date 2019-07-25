«Атлантический совет» признан нежелательной организацией в России

Москва, 25 июля. Генеральная прокуратура РФ признала работу американской неправительственной организации «Атлантический совет» нежелательной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Atlantic council of the United States (Atlantic council) («Атлантический совет», США)», — говорится в сообщении.

Как указали в Генпрокуратуре, организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Согласно процедуре, данные отправят в Минюст РФ, который и внесет «Атлантический совет» в соответствующий список.

Согласно информации на сайте НПО, «Атлантический совет» основан в 1961 году как крупный исследовательский институт в сфере международных отношений. Его цель, по представленным данным, — «поддерживать коллективную безопасность и мир» в Евроатлантической зоне.

Отметим, что «Атлантический совет» в основном используется для финансирования либеральных и «независимых» изданий по всему миру. Одно из наиболее известных из них — международная группа блогеров под общим названием Bellingcat, знаменитая своими фейковыми расследованиями про сбитый малайзийский Boeing, «дело Скрипалей», химические атаки в Сирии и многими другими.

В «Атлантическом совете» проходят мероприятия с участием глав государств и правительств, в том числе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги.

Как ранее отмечало Федеральное агентство новостей, «Атлантический совет» довольно активно привлекает россиян на службу Вашингтону.