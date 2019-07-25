Появилось видео атаки на машину Порошенко в Киеве

Киев, 25 июля. Автомобиль бывшего президента Украины Петра Порошенко был атакован в Киеве. Инцидент произошел в тот момент, когда политик отъезжал от здания Государственного бюро расследований, куда его вызывали на допрос.

Недовольные политикой экс-президента киевляне с криками «Порох, гэть!» («Порох, прочь!») и «Сдохни, Петя!» попытались заблокировать автомобиль, а один из них даже забрался на капот. В скором времени между сторонниками и противниками Порошенко завязалась драка. Как сообщают украинские СМИ, никто из участников беспорядков задержан не был.

Драка под ДБР.

Нападение на Петра Порошенко pic.twitter.com/Y6I10KWX5I — Aндрій ⚓ Луганський (@LugaBeg) 25 июля 2019 г.

Напомним, что против Порошенко и его команды было возбуждено 11 уголовных дел. В частности, бывший президент подозревается в госизмене за то, что направил украинские военные корабли в российские воды осенью прошлого года. Итогом этой провокации, целью которой было введение военного положения на Украине с последующей отменой выборов, стало задержание трех судов ВМСУ и арест моряков. Примечательно, что Россия ранее уже предлагала экстрадировать моряков при условии, что Киев будет их судить в соответствии с российским законодательством, однако украинская сторона ответила отказом.

В четверг Порошенко прибыл в офис Государственного бюро расследований, чтобы дать показания. Бывшего президента Украины допрашивают по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода. По данным Портнова, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через оффшоры.