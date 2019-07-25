Малайзия вступилась за Россию. Роман Носиков о сенсационном фильме про гибель MH17

Независимая журналистская группа «Bonanza» опубликовала на YouTube свое расследование обстоятельств гибели малайзийского Boeing-777 рейса MH17. Группа состоит из голландского журналиста Макса ван дер Верфа и его российской коллеги Яны Ерлашовой. А их фильм называется «MH17 — Call for Justice».

Они провели ряд встреч в Донбассе — со свидетелями крушения, в Голландии — с родственниками и специалистами по авиационному праву, а в Малайзии — с целым премьер-министром страны, а также с экспертами и местными силовиками.

Результаты расследования, вероятнее всего, будут полностью проигнорированы глобальными СМИ. А ведь они, вне всякого сомнения, сенсационны.

Так, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад лично рассказал на камеру, почему его страну не подпускали к расследованию крушения их же авиалайнера.

«Они никогда не позволяли нам быть вовлеченными с самого начала. Это несправедливо и необычно. Таким образом, мы можем видеть, что они действительно не смотрят на причины крушения и кто был ответственным. Но они уже решили, что это должна быть Россия», — заявил Мохамад.

Поэтому Малайзия не может принять такую ​​позицию, добавил он.

«Мы заинтересованы в верховенстве закона, справедливости для всех, независимо от того, кто в них вовлечен. Мы должны знать, кто на самом деле выпустил ракету, и только тогда мы сможем принять доклад как полную правду», — подчеркнул премьер-министр в интервью создателям фильма.

Далее открыто на камеру дает показания полковник малайзийского спецназа Мохамад Сакри. Он на момент инцидента был старшим сотрудником службы безопасности в отделе по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Я разговаривал с моим премьер-министром. Он велел мне немедленно отправиться на место крушения», — рассказал Сакри.

Однако малайзийская делегация была заблокирована чиновниками Петра Порошенко. Полковник утверждает, что был вынужден провести тайную операцию, выйти на контакт с «сепаратистами» и получить доступ к черным ящикам.

«Нам не разрешили туда поехать… Поэтому я взял небольшую группу, чтобы выехать из Киева тайно в Донецк», — рассказал Сакри.

Там власти ДНР дали полковнику возможность осмотреть место гибели лайнера. Полковник отмечает высокую доброжелательность «сепаратистов» и их готовность к сотрудничеству. В Донецке 22 июля Сакри были переданы черные ящики MH17 на специальной церемонии передачи в офисе председателя Совета министров ДНР Александра Бородая.

Сакри сообщает, что агенты ФБР, а затем некие украинцы вымогали у него полученные черные ящики.

«Они подошли ко мне, чтобы мы показали им черный ящик. Я сказал «нет». Мы не можем. Мы не можем позволить», — поведал собеседник «Bonanza».

Известный американский блог «ZeroHedge» в этой связи напомнил о версии Кейса ван дер Пейла, автора книги «Крушение. Рейс MH17, Украина и новая холодная война». Согласно которой прямо в тот момент, когда малайзийская делегация прорывалась в Донецк, США, Голландия и Австралия готовили 9000-й военный контингент для «обеспечения безопасности останков самолета», а фактически — для открытия второго фронта против «пророссийских сепаратистов».

Эта версия, при всей своей конспирологии и больших сомнениях в способности Запада оперативно перевезти 9 тысяч военнослужащих на юго-восток Украины, все же объясняет, зачем было необходимо сопровождение цели военным самолетом — для контроля и обеспечения ее падения на территории ополчения. И все же эта версия пока не имеет веских доказательств.

Кроме того, авторы «Bonanza» связались с малайзийской фирмой OG IT Forensic Services, специализирующейся на судебных экспертизах. Ее специалисты проанализировали аудиозаписи переговоров ополченцев ДНР, на которых те якобы признаются в уничтожении гражданского самолета. Эти аудиозаписи, напомним, были опубликованы СБУ в день крушения Boeing-777 и принятые JIT в качестве доказательства.

Так вот, эксперты OG IT Forensic Services однозначно объявили аудио подделкой. И к тем же выводам пришли их европейские коллеги.

Вряд ли можно предположить, что JIT не имеет аналогичных специалистов в своем составе. Это, в свою очередь, означает, что международная комиссия сознательно участвует в фальсифицировании расследования.

Помимо прочего, в Донбассе создателями фильма была опрошена свидетельница запуска зенитной ракеты Валентина Коваленко, прямая речь которой была ранее использована BBC в материале по дискредитации ДНР и России. Как выяснилось, тот ее рассказ был в лучшем случае отредактирован. Поскольку Коваленко ясно указала место старта ракеты и подчеркнула, что местность, откуда она была запущена, в тот день 17 июля 2014 года контролировалась «укропами».

Множество свидетелей в фильме показало также, что в небе, помимо MH17, был военный самолет.

А диспетчер украинских ВВС Евгений Волков заявил в интервью «Bonanza», что украинское правительство лжет, когда заявляет, будто в день крушения их радары не работали по техническим причинам. Согласно показаниям Волкова, радиолокационные записи были сделаны и хранятся.

«Там... есть это. На Украине они есть», — говорит он на камеру.

Дальнейшие события, уважаемые читатели, предсказать нетрудно, поскольку в подобных случаях всегда происходит одно и то же.

На ролик в YouTube пожалуется огромная толпа украинских патриотов, и его в лучшем случае заминусуют. Официальные лица на Западе, включая JIT, ответят презрительным молчанием. Российскую же сторону попытаются заткнуть «распятым мальчиком».

Так что же изменилось?

Изменилось то, что к нашей «маргинальной конспирологической теории» официально примкнула страна, которая является одним из главных потерпевших по рассматриваемому делу. Малайзия заступилась за Россию, а это значит, что «конспирологическую» версию теперь невозможно будет игнорировать.

При этом не факт, что Малайзия перешла к активным действиям именно сейчас, после украинских выборов, совершенно случайно. Время выбрано исключительно удачно прежде всего для действующего президента США, врагов которого MH17 может похоронить под собой так же мгновенно, как до этого похоронил надежду на мир на Украине.

Ну а России стоит приготовиться к интереснейшему зрелищу. На наших глазах джентльменообразные будут судорожно мять свои маски, чтобы изобразить невероятную степень изумления и разочарования Украиной.

Они же не знали! Они и представить не могли!

Из-под искореженного папье-маше на нас будут выглядывать ненавидящие и испуганные звериные хари.

И это занятие у них — надолго.