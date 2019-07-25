Сирия, 25 июля. Взрыв автомобиля SDF в Дейр-эз-Зоре, джихадисты обстреливают САА в Хаме. В Хасаке курды перекрывают дороги. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям радикалов в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хаме отбили атаку джихадистов.

«Исламское государство1»: подозревается в организации подрыва автомобиля патруля SDF и нападении на нефтяное месторождение в Дейр-эз-Зоре

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковали позиции САА с отрядом боевиков-ингимаси в Хаме.

Курды: потеряли несколько ополченцев при перестрелке с неизвестными боевикам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на серию рейдов сил внутренней безопасности «Асайиш» и поддержке международной коалиции в проведении операций по ликвидации радикалов «Исламского государства», к востоку от реки Евфрат произошло еще одно нападение на курдское ополчение. Как сообщает новостной портал Masar Press Net, детонировала самодельная бомба, заложенная в машине патруля курдского отряда «Демократических сил Сирии» (SDF) в поселке Абу-Хардуб. Неизвестная вооруженная группировка атаковала курдский конвой в поселке Аль-Джазри, как передал новостной портал Deir Ezzor 24.

У нефтяного месторождения Аль-Омар произошла перестрелка между бойцами SDF и неизвестными боевиками, о чем также сообщает источник. Убиты и ранены несколько курдских ополченцев, одно гражданское лицо скончалось на месте. В нападении подозревают радикалов ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совершили боевой вылет в районе окрестностей города Хан-Шейхун и поселка Руваш на юге провинции Идлиб, как сообщил Twitter-канал Halab Today TV. Информация о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока уточняется.

ВВС Сирии совершили в район города Джиср аш-Шугур, как передал канал Syrian Watan News. По сведениям канала Step News Agency, были атакованы с воздуха ракетные установки радикалов из которых производился обстрел близлежащих поселений, были уничтожены огневые точки радикалов, расположенные в районе деревень Ватти, Кайкун и Кунея аль-Джадид.

Провинция Хама

В Хаме боевики атаковали позиции сирийской армии, обстреляв их в районе поселка Камхана, передал новостной портал Masar Press Net.

Как сообщает новостной портал Orient News, боевики «Тахрир аш-Шам» начали наступление у города Аль-Касабия на позиции САА, выпустив в авангарде отряд боевиков-ингимаси. Боевики ингимаси - своеобразный спецназ среди террористов. Ингимаси обычно нападают небольшими группами, стремясь убить как можно больше солдат противника, либо одержав победу, либо умереть в бою - отступление в любом случае не дозволяется. Отряд атаковал САА, вооруженный огнеметами типа «Шмель», как указывает источник. Пока что сведения о потерях с обоих сторон уточняются.

Провинция Хасака

В провинции продолжаются рейды SDF и международной коалиции направленные по поиску и ликвидации на территориях к востоку от реки Евфрат от боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ. Стало известно, что силы внутренней курдской безопасности «Асайиш» перекрыли большинство дорог к югу от столицы провинции Хасака. Въезды и выезды перекрывают в связи с тем, что в данном районе будет проводиться кампания по зачистке региона от скрывающихся «спящих ячеек» «Исламского государства», как сообщает канал Rojava Network.

1 Организация запрещена на территории РФ.