Полицию вызвали в Мосгоризбирком, чтобы утихомирить скандалистку Соболь

Москва, 25 июля. Сотрудников правоохранительных органов вызвали в Мосгоризбирком, чтобы утихомирить сторонницу скандального блогера Алексея Навального и юриста так называемого ФБК Любовь Соболь.

Председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов предупредил сторонницу Навального, что ее действия попадают под статью воспрепятствование работы комиссии.

«Мы сейчас поставим вопрос с предложением обратиться в следственный комитет, что вы мешаете нам работать», — заметил Горбунов, предложив коллегам удалиться.

Напомним, Соболь, которую не зарегистрировали кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за массовой фальсификации подписей, сорвала заседание Мосгоризбиркома, где проходило рассмотрение ее жалобы. На место прибыли полицейские, чтобы утихомирить Соболь. Сотрудники правоохранительных органов зачитали соратнице Навального предостережение о недопустимости нарушения закона на акции протеста 27 июля.

Напомним, сторонников Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей. У Соболь, к примеру, из общего количества подписей было обнаружено 725 недостоверных, то есть более 14% от общего числа, хотя законом допустимо 10%. Юрист так называемого ФБК и во время избирательной кампании «отличилась» махинациями и многочисленными скандалами. Так, в одной из московских квартир была организована «фабрика по рисовке подписей» в пользу Соболь. Кроме того, в ее избирательных бюллетенях оказались фамилии покойных москвичей.

Так называемая «несистемная» оппозиция, для которой выборы в Мосгордуму завершились досрочно, начала призывать горожан участвовать в несогласованных с властями города митингах, целью которых является попытка оказать давление на избирком. СК РФ возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома. На допрос была вызвана Соболь, но официальную повестку она проигнорировала.