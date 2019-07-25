Соболь по примеру своего шефа Навального сознательно нарушает закон — Стариков

Москва, 25 июля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупции» Любовь Соболь считает себя исключительной, поэтому продолжает нарушать российские законы, заявил общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков.

Стариков отметил, что либеральной общественности, ярким представителем которой является Соболь, присуще чувство собственной исключительности. По его словам, оппозиционеры — непонятно, на основании чего — убеждены, что российские законы написаны для всех, кроме них.

«У них для этого есть, к сожалению, пример господина Навального (блогер Алексей Навальный — Прим. ФАН), который имеет два условных приговора, что ставит его вне правового поля России. Поэтому неудивительно, что его помощники, соратники и подчиненные точно так же нарушают российские законы», — сказал общественный деятель в беседе с Nation News.

По мнению Старикова, соратники Навального воспринимают государство «как досадную помеху» для реализации своих каких-то замыслов. Эксперт добавил, что скандальная активистка имитирует бурную деятельность, чтобы создать нужную информационную почву для Запада.

«Соболь имитирует участие в избирательной кампании, она призывает к массовым беспорядкам, создает очень много картинок и роликов, чтобы сформировать нужную информационную почву — питательный бульон для западных СМИ, а тут ее Следственный комитет куда-то вызывает! Она-то считает, что занимается серьезными «государственными делами», а государство — это помеха, которая в этом ей мешает», — добавил Стариков.

Ранее стало известно, что правую руку Навального вызвали на допрос из-за несанкционированных митингов. Однако Соболь решила проигнорировать официальную повестку и отправилась в избирательную комиссию, где рассматривается апелляция по поводу регистрации кандидатов в МГД. СК вправе привлечь скандалистку к ответственности в соответствии со статьей 111 УКП РФ.

Примечательно, что неявка на допрос — не первое нарушение Соболь. Ранее скандальную активистку уличали в фальсификации подписей в свою пользу. Как выяснилось при проверке документов у соратницы скандального блогера Алексея Навального в подписных листах был значительно превышен процент недействительных подписей, поэтому ей отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД. По закону доля брака не должна превышать 10%, в то время как у Соболь этот показатель составил почти 15%.

Кроме того, представители оппозиции отправляли в свою «команду» давно умерших людей. Москвич был возмущен, что его мать, которая давно уже умерла, якобы поддерживает Соболь.