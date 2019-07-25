Печенье с изображением Зеленского испекли на Украине

Киев, 25 июля. Украинские пользователи социальных сетей поделились фотографией печенья с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

На опубликованной фотографии запечатлены восемь сладостей с глазурью. Изображение на печенье повторяет предвыборную программу Зеленского со слоганом «Зе!», пишет «Апостроф».

Пользователи Сети активно обсуждают печенье с портретом Зеленского. Комментарии украинцев под изображением необычных сладостей неоднозначные. Одни поинтересовались, как печенье на вкус. Другие же заявили о желании откусить голову Зеленскому на печенье.

«Как для всех, кто хочет отгрызть ему голову, так и для тех, кто от любви хочет съесть его. То есть, клиентов будет достаточно», — отметил пользователь.

Комментаторы шутят, что у печенья должен быть вкус любимого блюда Зеленского – шаурмы.

«Ну наверное белый – со вкусом кокса. Зеленый – конопли. Черный – по любому на шоколаде Roshen (чтобы если не выйдет – свалить все на Пороха). А печенье со вкусом шаурмы», – написал пользователь.

Кроме того, пользователи отметили, что изображение на печенье скорее напоминает бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, нежели Зеленского.

Ранее Нацполиция Украины установила автора провокационного ролика, на котором президента страны Владимира Зеленского сбивает грузовик. Ролик ранее опубликовал в своем Telegram-канале предшественник Зеленского Петр Порошенко. По данному факту было открыто уголовное производство об «угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля»