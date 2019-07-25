Британия выделила фрегат для сопровождения своих судов через Ормузский пролив

Лондон, 25 июля. Фрегат ВМС Великобритании HMS Montrose будет сопровождать все британские суда через Ормузский пролив. Данное решение стало реакцией на недавнее задержание британского танкера Stena Impero иранскими военными.

Кроме того, всем судоходным компаниям Великобритании было рекомендовано заранее информировать власти о своих маршрутах через Ормузский пролив. Как сообщает телеканал Sky News, фрегат HMS Montrose может сопровождать гражданские корабли по отдельности или же в составе каравана.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero за нарушение международных правил. На борту корабля находятся три российских моряка. Вашингтон и его союзники увидели в таком шаге угрозу со стороны Ирана.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что РФ будет защищать россиян, которые находятся на задержанном британском танкере, и предпринимать все необходимые меры для того, чтобы их освободить. По словам парламентария, сложившаяся ситуация является продолжением нагнетания обстановки вокруг Ирана со стороны США.

Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь подчеркнул, что исламская республика никому не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе. Он обратил внимание на тот факт, что этот регион — не место для шуток и «игр с международными нормами».