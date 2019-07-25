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В китайском зоопарке нашли хитрый способ уложить спать капризных панд

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В китайском зоопарке нашли хитрый способ уложить спать капризных панд

Пекин, 25 июля. Работа сотрудников китайского зоопарка с пандами на первый взгляд кажется очень простой. Однако справиться с капризными неваляшками работникам помогает маленькая хитрость.

Обывателям кажется, что ухаживать за милыми пандами очень просто – только играй с неуклюжими пушистиками днями напролет и все. Но в реальности панды очень капризные и своенравные животные, к ним нужно найти особый подход.

Сотрудники китайского зоопарка опубликовали видео, на кадрах видно, как работники пытаются заманить панд в вольер для сна. Животные наотрез отказываются покидать место на солнцепеке. Заманить панд в вольер помогает маленькая хитрость – сотрудники используют мед в бутылочках, чтобы привлечь медведей.

«Иногда панды разваливаются непосредственно на солнцепеке и отказываются идти в закрытую часть вольера, чтобы поспать как следует, поэтому мы придумали особую тактику, позволяющую добиться от медведей нужных нам действий», — рассказали в зоопарке.

Оказалось, что бамбуковые медведи мало отличаются от своих сородичей и точно также любят мед. За ароматным угощением экзотические животные готовы отправиться хоть на край света. Сотрудники зоопарка пользуются этой слабостью медведей, чтобы уложить их спать.

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