Сирия новости 26 июля 07.00: братскую могилу воинов САА нашли в Даръа, ИГ атаковало призывной пункт в Хомсе

Сирия, 25 июля. Братское захоронение погибших бойцов САА обнаружено в Даръа, террористы ИГ1 атаковали призывной пункт в Хомсе, Турция перебросила спецназ к границе Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили братскую могилу воинов САА в Даръа, проводят рейды в Дейр-эз-Зоре, отбили нападение на призывной пункт в Хомсе, нанесли удары по террористам в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитила женщину в Африне.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковало призывной пункт САА в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: сообщили о гибели своего боевика в Хаме.

Курды: взорвали склад оружия ИГ в Аль-Багузе, замучили до смерти заключенного в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: создала новый пограничный пункт в Хасаке.

Провинция Алеппо

Боевая авиация нанесла удары по позициям террористических группировок в районе населенного пункта Урум ас-Сугра в провинции Алеппо, сообщает Step Agency.

Между тем источники в Twitter (@XXVII27_) сообщают, что Вооруженные силы Турции перебрасывают подкрепления — военный спецназ — к сирийской границе. По данным источника, подразделения спецназа были переброшены в город Суруч, расположенный всего в 10 километрах от границы провинции Алеппо и сирийского города Айн аль-Араб.

Курдские источники в Twitter (@north-syria) сообщают, что в зоне турецкой оккупации на территории курдского кантона Африн происходят ежедневные нарушения прав местных жителей со стороны турецких войск и их союзников из группировок «Свободной сирийской армии» (ССА). Как сообщает источник, местная жительница по имени Галия Дауд была похищена в деревне Гумазно в районе Мабата, и увезена в неизвестном направлении.

Провинция Хомс

Правительственные силы отразили нападение террористов из группировки «Исламское государство» в провинции Хомс. Как сообщает источник в Twitter (@mhmdalywns56), террористы атаковали призывной пункт в Эс-Сухне, однако были отбиты. Следует отметить, что на территории бадии (пустыни) в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор продолжают скрываться члены «спящих ячеек» ИГИЛ. Сирийские войска и союзные силы проводят серию операций для выявления и уничтожения этих террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы курдской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) взорвали в провинции Дейр-эз-Зор склад оружия, предположительно принадлежавшего террористам запрещенного в РФ «Исламского государства». Как отмечает Deir Ezzor 24, склад в районе разрушенного и опустевшего населенного пункта Аль-Багуз был обнаружен силами SDF несколько дней назад, и командование курдов приняло решение о ликвидации боезапаса.

Между тем на востоке Дейр-эз-Зора мужчина по имени Ахмед Салама аль-Нассер был убит случайной пулей, когда находился в своей лавке. Как сообщает локальный источник в Twitter (@EuphratesPost), молодой человек получил пулю в грудь, когда группа неизвестных обстреляла патруль SDF.

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает, что мужчина по имени Али Бадр аль-Какан умер под пытками в курдской тюрьме в районе населенного пункта Ас-Сабха в Дейр-эз-Зоре. Источник не сообщает причины ареста погибшего.

Между тем на правом берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор правительственные силы начали операцию в поисках террористов ИГ. Как сообщает локальный источник в Twitter (@DeirEzzor24), рейды в поисках террористов проходят в городе Богрус, расположенном к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

В равнинной части провинции Даръа было найдено массовое захоронение военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Как сообщает корреспондент Step News, в братской могиле находятся тела 16 солдат и офицеров. Военные погибли во время ожесточенных боев в районе Телль аль-Джамаа в 2014 году. Место расположения братской могилы к западу от города Нува назвал один из бывших главарей вооруженных формирований «Свободной сирийской армии» по имени Абдул Карим аль-Хуби Абу Хаваш, арестованный правительственными силами четыре месяца назад.

Провинция Хама

Источники в Twitter (@faisalalabdo), лояльные террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (находится под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») сообщают о гибели в Хаме террориста по имени Абу Хамза Кассибе.

Провинция Хасака

Источник в Twitter (@CombatChris1) сообщает, что силы коалиции во главе с США приступили к сооружению нового пограничного пункта на территории провинции Хасака. Пограничный пункт на границе Турции будет расположен в непосредственной близости к населенному пункту Ад-Дарбасия.

Между тем в Хасаке двое мирных жителей погибли при взрыве заминированного мотоцикла около контрольно-пропускного пункта коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в Аш-Шаддади. О потерях или пострадавших среди бойцов SDF источник в Twitter (@SophiaHammer3) не сообщает.

1 Организация запрещена на территории РФ.