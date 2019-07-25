В Госдуме рассказали, как Россия может восстановить отношения с Украиной

Руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что после выборов в парламент у Украины есть основания для оптимизма в отношениях двух государств.

«У нас есть основания для определенного оптимизма, но не более того, потому что… мы пока не видим программы действий», — сказала спикер Совфеда.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей приветствовал результаты выборов в Раду. По его словам, новый созыв позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому действовать более раскованно.

«Действительно, на Украине прошли выборы, был избран новый парламент. Это парламент одной партии, а значит, он может принимать резкие решения. То есть разворачивать курс. Другое дело, что пока этот парламент придерживается риторики, враждебной по отношению к России. Эта риторика должна быть изменена с помощью возможностей монолитного парламента и самого Зеленского как человека отечественного настроя», — считает депутат ГД.

Евгений Федоров добавил, что президент Украины с уважением относится к своим предкам и истории своей страны.

«Зеленский очень уважает своего деда, героя Великой Отечественной войны, он, очевидно, не националист и зарабатывал деньги на всей территории бывшего Советского Союза, а значит, в них нет никакого «националистического душка». Он сторонник единого культурного пространства. На самом деле, от культурного до политического не так уж и далеко. Так что Украина может развернуться в противоположную сторону», — рассуждает парламентарий.

По его мнению, распад СССР в свое время был незаконным.

«Если мы будем общаться с Украиной и с другим миром в логике, что в 1991 году все произошло хорошо, и каждое государство на территории бывшего Советского Союза само по себе, мы никогда не договоримся. Причем неважно, какой там председатель парламента. Если вы признаете статус территориальной целостности государства и при этом создаете условия, при которых часть территории этого государства перешла к вам… Глупо даже предполагать, что будут хорошие отношения с любым государством, если с ним существуют открытые территориальные споры», — считает российский политик.

По его мнению, Крым в 2014 году вошел в состав России абсолютно законно — это было восстановлением исторической справедливости.

«Сама Украина, как и другие республики, вышла из состава СССР незаконно. То есть все то, что нам приписывают и американцы, и националисты на Украине — Крым, Донецк, Луганск — не было при выходе Крыма из состава Украины всеукраинского референдума, который был предусмотрен законами Украины… Абсолютно так же незаконно вышла сама Украина из состава СССР. Не было всесоюзного референдума, предусмотренного советским законодательством, о выходе территорий», — подчеркивает член нижней палаты парламента.

Он считает, что вопрос распада СССР должен быть пересмотрен, в этом случае Россия сможет нормализовать отношения со всеми бывшими союзными республиками.