Россияне усомнились в психической стабильности «голодающей» Соболь

Москва, 25 июля. «Юрист» ФБК Любовь Соболь заявила о продолжении «голодовки» из-за недопуска на выборы в Мосгордуму. Многие пользователи Сети сомневаются в искренности заявлений Соболь, в результате чего ее «голодовка» стала настоящим мемом в социальных сетях.

В середине июля Соболь объявила о начале «голодовки», причиной которой якобы стал отказ Московской городской избирательной комиссии зарегистрировать ее в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму. В последние дни «голодовка» Соболь начала приобретать очертания самого настоящего спектакля. «Юрист» ФБК регулярно публикует в социальных сетях многочисленные фотографии с целью вызвать сочувствие у своих сторонников.

Однако пользователи социальных сетей встретили с нескрываемой иронией и юмором действия Соболь. При этом «голодающая Соболь» быстро превратилась в самый настоящий мем. Пользователи делятся выдуманными историями, в которых рассказывают о влиянии фейковой «голодовки» Соболь на их жизнь.

«Соболь разрушила мою семью. Жена прекратила готовить, сказав, что мы не будем жрать, пока Люба голодает. А она может голодать года два, а мне на работу ходить надо. Разводимся. Трое детей и трое внуков», — пишет Сергей Алексеев.

«Кошка разбудила. Пришла за лаской и заодно напомнила, что неплохо бы в миску еды наложить. Но я пристыдил кошку за желание пожрать в ситуации, когда голодает Люба Соболь», — отмечает Алексей Качалов.

«Иногда задумываюсь, может быть, мы действительно зомбированы нашими СМИ и оппозиция во многом права? Подхожу к холодильнику — полный. Выхожу на крыльцо своего дома, во дворе три авто. Работа интересная. Семья здоровая и крепкая. У детей все ОК. Если это днище, то оно мне нравится», — делится мнением Garik Sable.

«Вот видишь, как ты мыслишь! Холодильник у него полон... А в Прекрасной России будущего было бы два, нет, три холодильника! Да и вообще — как ты мог про холодильник! Желудком думаешь? Забыл, что где-то в мыслях о тебе голодает Любка Соболь?» — отмечает Каменский С.

«Я так поняла Соболь, как это у баб обычно и бывает, делает все честно и в натуре соблюдает голодовку», — пишет Maria Baronova.

«Ой, сколько она уже «голодает»? На 5-й день подняться сложно было бы, а эта как огурчик», — добавляет пользователь под ником А.А.С.

«Пока я пил кофе и ел бутербродики с ветчиной, в стране наступил 1937-й год», — иронизирует Александр Бушман.

«И не стыдно есть бутербродики, покуда Люба Соболь голодает?» — шутит в ответ пользователь под ником НеГосДума.

«Поясните мне — голодовка Соболь имеет хоть какой-то смысл? Какой и для кого? Нанести вред своему же здоровью? Человек в здравом уме будет заниматься этим?» — интересуется Лена.

При этом многие пользователи Сети уверены, что истинной причиной фейковой «голодовки» Соболь является хайп для привлечения внимания. Соболь рассчитывала, что спектакль с «голодовкой» получит поддержку в зарубежных и российских СМИ, однако внимание средств массовой информации направлено на более важные темы.

«Соболь развивает свой актерский талант: поправила недочеты в образе «голодающей» и в этот раз пришла без каблуков», — пишет пользователь под ником щука ФСО.

«А у Любоньки с Навальным незадача. Все СМИ переключились на захват танкера. Один зря сидит, другая даром голодает», — иронизирует Дмитрий Невский.

В середине июля Московская городская избирательная комиссия отказала Любови Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. По данным Мосгоризбиркома, в подписных листах Соболь выявлено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%.

При этом ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о фальсификации подписных листов в пользу Любови Соболь. Так, 29 июня сотрудники полиции задержали несколько человек, которые подозреваются в подделке подписных листов в поддержку Соболь. В Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлена «подпольная фабрика», где осуществлялась фальсификация документов. На кадрах видеоролика можно увидеть агитационные плакаты, а также листовки в поддержку Соболь.