Моряки с захваченного СБУ танкера возвращаются в Москву

Москва, 25 июля. Экипаж задержанного на Украине танкера Nika Spirit (ранее он назывался Neyma), о задержании которого сообщила СБУ, освобожден, и сейчас моряки возвращаются домой. Об этом сообщили в посольстве РФ в Киеве.

Эти данные подтвердила также и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, морякам не было предъявлено обвинений, пишет РИА Новости.

«Сейчас они добираются до Молдавии, а оттуда вылетят в Москву», — уточнила омбудсмен.

Напомним, корабль зашел в порт Измаила 24 июля. После на борт нагрянули сотрудники Службы безопасности Украины. Они задержали и допросили команду, провели обыски и изъяли документы. В СБУ подчеркнули, что это танкер якобы участвовал в блокировке кораблей ВМСУ во время инцидента в Керченском проливе (керченская провокация произошла 25 ноября 2018 года, в ней участвовали три военных судна Украины, они нарушили госграницу РФ в Черном море и двинулись в сторону Керченского пролива. В итоге их задержали. — Прим. ФАН). По словам украинских силовиков, после этого танкер переименовали и перекрасили. На YouTube-канале СБУ также появилось видео захвата российского корабля. В МИД РФ после захвата судна предупредили Киев, что последствия не заставят себя долго ждать.