Бузова тепло поддержала Лолиту после развода

Баку, 25 июля. Эстрадная певица Лолита Милявская в начале июля объявила о расставании с супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым. Поддержали артистку после разрыва многие коллеги по цеху, одной из которых стала Ольга Бузова.

Телеведущая и звезда проекта «Дом-2» в 2016 году сама пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. С Милявской она встретилась на музыкальном фестивале в Баку.

На своей странице в социальной сети Instagram Бузова опубликовала видео в Stories, на кадрах которого запечатлена с коллегой. О чем именно разговаривали артистки, остается неизвестным, поскольку Бузова отключила звук. Однако по тому, как коллеги обнялись и тепло держались за руки, становится понятно, что речь шла о чем-то личном.

«Женщина, которой бесконечно восхищаюсь и люблю», — оставила артистка надпись на видео.

Как ранее объяснила Милявская, в последнее время их чувства с супругом охладели, что и стало причиной расставания. По словам артистки, пара приняла решение разойтись, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». Замуж за Иванова она вышла в марте 2010 года, теннисист стал ее пятым супругом.

Бузова, отвечая на вопросы фанатов, ранее раскрыла подробности развода с футболистом Тарасовым. Он призналась, что была счастлива в браке и любила мужа. Развод стал для нее неожиданностью. Певица подчеркнула, до сих пор не может понять, почему ее бросил бывший супруг.

В начале июня звезда проекта «Дом-2» выпустила новый хит, в тексте которого фанаты усмотрели намек на болезненное расставание с футболистом.