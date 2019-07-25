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Мосгоризбирком окончательно отказал Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты МГД

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Мосгоризбирком окончательно отказал Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты МГД

Москва, 25 июля. Мосгоризбирком оставил в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова в качестве кандидата в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг, сообщили Telegram-каналы.

По данным каналов, один член комиссии высказался против, еще один воздержался, остальные проголосовали за отказ в регистрации.

Напомним, ранее Мосгоризбирком и окружная комиссия отказали Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты в Мосгордуму из-за большого количества недействительных подписей в подписных листах лидера «Партии перемен». Как выяснилось, процент бракованных подписей значительно превышал допустимые законом 10%. Стоит отметить, что во время избирательной кампании Гудкова были обнаружены фабрики по рисовке автографов избирателей, якобы поддерживающих оппозиционера. Кроме того, в подписных листах фигурировали имена давно умерших людей. 

Ранее ночью в квартире лидера «Партии перемен» прошли обыски. Правоохранители изъяли материалы с компьютера и жесткие диски, которые, по данным следствия, относятся к несанкционированным митингам. Оппозиционера вызвали на допрос. 

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