Матвиенко рассказала о подготовке проекта по изменению системы ОМС в России

Москва, 25 июля. В России идет работа по созданию альтернативной системы так называемой «квазистраховой медицины», заявила Федеральному агентству новостей спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Это не так просто. Пока не удается преодолеть другие точки зрения, но в определенных недрах эта тема обсуждается и готовятся некие проекты. Получат ли они свое окончательное оформление и поддержку, не могу сказать. Раньше времени просто не имею права это озвучивать. Но размышления на эту тему идут. Нам нужна более эффективная система если страховой, то реально страховой медицины либо смешанной. Такая работа ведется. Думаю, что где-то в начале следующего года более-менее что-то будет понятно», — сказала она на пресс-конференции.