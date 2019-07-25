Москва обратится в Совбез ООН, если Украина не освободит российский танкер

Москва, 25 июля. Российские власти готовы обратиться в Совбез ООН, если Киев в ближайшее время не освободит задержанный в Измаиле российский танкер. Об этом в четверг заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По словам депутата, украинская сторона грубейшим образом нарушила не только морское право, но и международное законодательство.

«В случае, если власти Украины не отпустят в ближайшее время российский танкер и всех россиян, России придется ставить этот вопрос на уровне СБ ООН и других международных организаций. Мы ждем официальных объяснений и извинений со стороны Киева», — цитирует Железняка его пресс-служба.

В четверг Службы безопасности Украины задержала в измаильском порту Одесской области российский танкер Neyma, который якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на борту судна, забрали всю документацию и бортовые журналы, а также провели допрос экипажа. Сам же корабль был арестован как вещдок.

В министерстве иностранных дел России заявили, что действия СБУ могут обернуться для Киева серьезными последствиями. Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил уверенность, что за арестом судна стоят политические силы, которые пытаются исключить даже возможность сближения России и Украины, о котором заговорили после победы Владимира Зеленского на президентский выборах и его партии «Слуга народа» — на парламентских выборах на Украине.